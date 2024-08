Na prezidenta Donutila spáchají v nové minisérii atentát. ‚Politické šarvátky a zákulisní hry,‘ láká herec

Společnost CANAL+ natáčí už svou druhou původní českou minisérii. Po Dceři národa, moderně stylizovaném příběhu inspirovaném životem dcery Karla Havlíčka Borovského, přišel tentokrát na řadu politický thriller Moloch. V něm spojí síly investigativní novinář a mladá online vyšetřovatelka, aby zjistili, co stálo za šokujícím atentátem na českého prezidenta. Web iROZHLAS.cz zastihl filmaře na zámku Jablonná nad Vltavou. Reportáž Jablonná nad Vltavou 7:40 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Donutil v minisérii Moloch | Foto: Richard Hodonický | Zdroj: Canal+

Mohutné ornamentální koberce, které vedou od vstupních dveří zámku až ke schodišti s loveckými trofejemi, pokrývá několik menších a podstatně neforemnějších šedých koberců. Než přes ně začnou filmaři navážet techniku – dlouhou kolonu vozíků s popsanými ochrannými boxy, stativy a smotanými kabely – ještě si ve dveřích na žádost paní majitelky nandají návleky na boty.

Čekají je dva dny odpoledních směn, které se podle natáčecího plánu přehoupnou přes půlnoc. Během té doby na neoklasicistním zámku, toho času v roli prezidentské rezidence v Lánech, vzniknou záběry příjezdů, odjezdů a příprav, porad i zasedání.

„Je to nabitý den, času není nazbyt. Prezidenti to tak mívají,“ poznamenává seriálová hlava státu Miroslav Donutil.

V padnoucím modrém obleku a kravatě si krátí chvíli na pohovce pod čerstvě nainstalovaným portrétem Tomáše Garrigua Masaryka. Kolem něj mezitím pomalu ožívají kulisy další scény. V jedné, odehrávající se v šeru ložnice před velkým zrcadlem, se k němu přidá první dáma Ivana Andrlová.

„Řekl bych typ středoevropského prezidenta, možná k někomu přirovnatelného, ale jenom velmi vzdáleně. Není to žádný konkrétní z těch, které známe,“ odpovídá Donutil na otázku, jakého prezidenta vlastně v minisérii představuje. „Má možnost se zaplést do spousty všelijakých podivností a případů, jak to známe i z reality – neboť i z reality my vycházíme.“

Miroslav Donutil v roli prezidenta České republiky | Foto: Richard Hodonický | Zdroj: Canal+

Téma atentátu na nejvyššího představitele státu působí tak krátce po útocích na slovenského premiéra Roberta Fica a amerického exprezidenta Donalda Trumpa až nepříjemně aktuálně. Slovenský režisér Lukáš Hanulák to označuje za nešťastnou shodou okolností.

„Když jsme Moloch začali psát, bylo to mnohem dříve, než se tyto věci udály,“ říká o spolupráci se scenáristou Štefanem Titkou a producentem Vratislavem Šlajerem ze společnosti Bionaut. „Snažíme se ale touto minisérií reflektovat dobu, ve které žijeme, nejen tedy reálie a věci, které se staly, ale vůbec celkově ukázat na rozpolcenost střední a východní Evropy.“

Jan Révai si zahraje investigativního novináře | Foto: Richard Hodonický | Zdroj: Canal+

Donutila v trojlístku hlavních představitelů doplňují Jan Révai a Eliza Rycembel, polská herečka známá například z na Oscara nominovaného dramatu Corpus Christi.

„S online vyšetřovatelkou se prezident vůbec nepotká. Co se ale týče toho českého reportéra, s tím má takový zvláštní vztah, protože se zná s jeho otcem – a nebyl to vždy vztah příjemný,“ popisuje Donutil dynamiku mezi jejich postavami.

„On jako investigativní novinář dělá svou práci, má na věci pochopitelně svůj názor a chce odhalit co nejvíce pravdy podle svého přesvědčení. A totéž dělá i prezident. Má svou pravdu a chce ji patrně co nejvíce zahalit,“ nastiňuje.

Režisér Hanulák prozrazuje ještě více, když fiktivního prezidenta nazývá kontroverzní osobností: „Údajně spolupracoval s StB a jsou na něj složky. Zároveň je to prezident, který je tak trochu populista a umí manipulovat s lidmi kolem sebe, jako i se svým publikem.“

A obsazení Miroslava Donutila? „Vůbec jsme neváhali, protože jsme věděli, že to je role pro něj. Máme spolu zkušenosti z jiných projektů a víme, že je to nejlepší český herec, který si takovou roli zaslouží,“ říká Hanulák, jehož produkční společnost Raketa spolupracovala například na televizním seriálu Doktor Martin.

Natáčení Molochu bude pokračovat až do konce října. Kromě metropole a jejího okolí filmaři zavítají také na Slovensko a do Kyjeva.

Polská herečka Eliza Rycembel hraje online pátračku | Foto: Richard Hodonický | Zdroj: Canal+

Premiéra celkem třídílného politického thrilleru je plánovaná na jaro 2025. Po letos na podzim uváděné Dceři národa půjde o druhý lokální projekt uváděný na streamovací platformě CANAL+. Ta na český a slovenský trh vstoupila v dubnu 2023 a v současnosti je už také jedinou zahraniční službou, která pro tuto oblast vytváří původní tvorbu.

Moloch navíc jako první projekt ve střední Evropě získal podporu Eurimages v rámci pilotního programu pro seriálové koprodukce.

„Mám pocit, už teď jak to točíme, že ta série bude natolik zajímavá pro diváky, protože vychází z reality, vychází ze současnosti,“ věří Miroslav Donutil, přičemž láká na politické šarvátky, zákulisní hry, podrazy i obraz rodinného života těch, kterých se to týká.

„Je to politický thriller. Možná by se mohlo zdát, že je to zprofanované slovo, ale my se skutečně snažíme obnažovat věci, které jsou i citlivé, takže divák bude v napětí, jako jsem byl v napětí i já, když jsem četl scénář. Opravdu jsem obracel stránku za stránkou a těšil se, jak to dopadne, což se stává jen u dobrého scénáře,“ dodává.