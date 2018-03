6. 9. 2015 |Jaroslav Plašil, Marek Augustin |Tenis

Prodělala nepříjemnou nemoc a na chvíli ztratila i chuť do tenisu. Letos také udělala hned dvě změny ve svém realizačním týmu. Petra Kvitová prožívá zřejmě nejkomplikovanější sezonu za poslední roky. Teď ji ale může paradoxně vylepšit na svém nejméně oblíbeném a úspěšném grandslamu. Na US Open v New Yorku už je v osmifinále a turnajem zatím prochází bez ztráty setu.