4. 8. 2015 | ČRo, msk |Regiony

V Horažďovicích na Klatovsku vykolejily dva vagony rychlíku a narazily do stojícího vlaku. Zranilo se na 50 lidí, 15 cestujících záchranáři převezli do nemocnice. Vlaky mezi Nepomukem a Strakonicemi nahradily autobusy. Nehodu způsobila zřejmě špatně přehozená výhybka. Vyplývá to z dosavadního šetření Drážní inspekce.