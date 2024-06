Co dělat po nehodě vlaku? ‚Doporučujeme zůstat sedět, hlavně z místa neutíkat,‘ radí mluvčí hasičů

Ohlušující rána, obrovský náraz a pak absolutní ticho. Při srážce dvou vlaků v Pardubicích cestovalo expresem RegioJetu přes 350 lidí. Jak by se cestující měli po vlakovém neštěstí nejlépe zachovat, aby neztěžovali práci hasičům, záchranářům a policistům? Na otázky serveru iROZHLAS.cz odpovídala Vendula Horáková, mluvčí hasičů Pardubického kraje, která za ně poskytuje novinářům informace již 23 let. Rozhovor Pardubice 12:31 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči museli evakuovat cestující z lůžkových vagonů | Zdroj: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Pokud se cestujícímu ve vlaku stane takováto nehoda, co by měl udělat jako první?

Určitě doporučujeme zůstat sedět ve vlaku, hlavně neutíkat z místa události. Dělo se tomu i během této železniční nehody. Postupně jsme potom evakuovali přes 350 cestujících, kteří byli převáženi na hlavní nádraží.

Pokud by hrozilo nějaké nebezpečí, třeba požár nebo výbuch, měli by cestující vlak opustit, evakuovat se?

Určitě opustit, ale zůstat na místě události z důvodu vyšetřování. Převzali by si je policisté, kteří by je vyslechli. Určitě od té nehody neutíkat, což se někdy stává, když jsou lidé v šoku. Stává se nám to také u dopravních nehod osobních vozidel.

Nehoda zablokovala páteřní trať na několik hodin | Zdroj: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Není ale pro hasiče lepší, když se alespoň část lidí evakuuje sama? Aby se mohli věnovat a vyprošťovat pouze lidi, kteří to opravdu potřebují? Proč by měl člověk zůstat sedět ve vlaku na místě nehody?

Lidé jsou postupně tříděni, na místě aktuální události jsme měli kolem 60 hasičů. Část se věnuje vyprošťování těžce zraněných, nebo pokud dojde k úmrtí, tak mrtvých těl. Všichni jsou tříděni podle metody START. Myslím, že je dobré mít pod kontrolou všechny osoby. Evakuujeme si je sami a máme o všech cestujících přehled. Policie také potřebuje zajistit svědky pro případné další výpovědi.

Vlak RegioJetu projel v Pardubicích návěstidlo stůj, zjistila Drážní inspekce. Kdo je na vině, vyšetřuje Číst článek

Zmínila jste metodu START, můžete vysvětlit, co to je?

Je to metoda třídění zraněných osob – lehce zraněné, středně těžce zraněné, těžce zraněné a bohužel i mrtvé osoby. Jsme na to školeni zdravotnickou záchrannou službou. Po prvotním ohledání víme, jaká má člověk zranění. Poté si vytříděné osoby přebírá záchranná služba.

Pokud by se cestující rozhodl, že z toho vlaku musí utéct ven do kolejiště, nehrozí mu nějaké další nebezpečí?

Proto určitě nedoporučujeme, aby z vlaku někdo utíkal. Ale pokud na místo vyjede jednotka hasičů, tak je provoz na trati samozřejmě zastaven. Spolupracujeme s dispečinkem železnice.

Je pak lepší třeba zůstat přímo na svém místě, nebo pomáhat ostatním cestujícím?

Pokud je někdo schopen pomoci, tak to uvítáme. Ale nemusí to být nutné.

Rychlík RegioJet, který jel směrem na Slovensko, narazil čelně do nákladního vlaku | Zdroj: HZS Pardubického kraje

Pokud je někdo po nehodě uvězněný, nemůže se hýbat, je nějaký způsob, jak správně upozornit hasiče na svou polohu? Mají na ně zavolat, nebo je lepší nějaký jiný způsob?

Může upozornit nějaký spolucestující. Hasičů je na místě dostatek a určitě vědí, koho nejdříve vyprostit. A k tomu už zase funguje ta metoda START.

‚Na místě bylo absolutní ticho.‘ Svědci popisují srážku vlaků v Pardubicích, při které zemřeli čtyři lidé Číst článek

Můžete ještě popsat základní kroky při postupu u evakuace cestujících z vlaku?

Vlak i v tomto případě, stále je to k vidění na místě události, je zabezpečen proti pohybu nebo pádu. Takže zabezpečení místa události, unikající provozní náplně. Ale v první řadě je záchrana osob. Pracuje tam několik týmů, takže vše se děje najednou.

Jak často se postup u takového vlakového neštěstí cvičí? Kdy bylo takové cvičení pro hasiče naposledy?

Nedávno jsme měli, myslím 24. dubna, velké cvičení všech složek integrovaného záchranného systému ve Vysokém Mýtě. Nebylo to vlakové neštěstí, ale byl to autobus, který převážel asi 45 cestujících. K tomu se měl srazit s dodávkou, ve které cestovalo minimálně pět osob. Takováto cvičení děláme a je to velkým přínosem. Jak je aktuálně vidět, tady to fungovalo, a zásah byl opravdu špičkový.