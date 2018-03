volby 2016

20. 10. 2016 | ČTK |Regiony

O podobě nové koalice, která povede Ústecký kraj, bude pravděpodobně jasno až poté, co soud rozhodne o stížnostech na volby. Po úterním jednání krajského výboru KSČM řekl hejtman Oldřich Bubeníček. Komunisté, kteří jsou po volbách druhou nejsilnější stranou, nechávají ve hře dvě varianty koalice. Jednou z nich je koalice s vítězným ANO, která by měla v pětapadesátičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu 33 hlasů, druhou pak koalice s ČSSD a SPD-SPO. Ta by měla nejtěsnější nadpoloviční většinu 28 hlasů.