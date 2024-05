Do Prahy dorazí asi tisíc zemědělských strojů, o 40 procent víc než minule, věří šéf zemědělců

Zemědělský svaz, Agrární komora a další zemědělské organizace vyhlásily další protest. Má se odehrát v Praze příští středu, tedy 22. května. „Naším cílem je dotknout se ministerstva zemědělství a zároveň i Úřadu vlády,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu předseda Zemědělského svazu a viceprezidenta Agrární komory Martin Pýcha. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:15 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V pátečním vysílání Českého rozhlasu Plus jste řekl, že v porovnání se zahraničními zemědělskými protesty jsou ty české mírné a že vám je ze strany zemědělců vyčítáno, že se snažíte neustále jednat, přestože výsledky jsou velmi sporadické. Znamená to, že příští týden přitvrdíte?

Přitvrdíme v tom, že přijede větší množství zemědělské techniky. Aspoň doufám. Vstupují nám do toho zemědělské práce, což velmi omezuje možnosti zemědělců techniku vyslat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Do protestu vstupují zemědělské práce. Na druhou stranu je atmosféra v sektoru směrem k vládě velmi negativní,“ popisuje Martin Pýcha

Na druhou stranu je atmosféra v sektoru směrem k vládě velmi negativní. Naši situaci přehlíží, zlehčuje, bagatelizuje, což samozřejmě vyvolává velké emoce.

Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Určitě to bude větší v tom, že budeme mít oproti minulosti trasu okolo ministerstva zemědělství.

Takže i po magistrále?

Částečně i po magistrále. Samozřejmě se může předpokládat, že to bude mít dopad i na dopravu.

To znamená, že budete magistrálu v Praze blokovat?

Nechceme ji blokovat. Uvidíme, jak se dohodneme s policií, jednat budeme v úterý. Nicméně naším cílem je dotknout se i ministerstva zemědělství a zároveň i Úřadu vlády. Trasa bude větší, protože předpokládáme, že bude větší množství zemědělské techniky.

Počet traktorů

Jakou předpokládáte účast? Kolik očekáváte strojů?

Zatím nechci odhadovat přesně, ale mohli bychom se pohybovat na úrovni tisíce kusů zemědělské techniky, traktorů a zemědělských strojů.

Což je o kolik víc než minule?

Řádově o 30 až 40 procent víc, než před dvěma měsíci.

V Praze budou další protesty zemědělců. Vláda neřeší tíživou situaci, míní šéf Agrární komory Doležal Číst článek

Nebude ta technika chybět na polích? Mohou si zemědělci právě v tomhle období dovolit výpadek, že místo po poli budou jezdit traktorem po Praze?

Samozřejmě, že ano. To je nám vyčítáno. Byl bych strašně rád, aby si každý uvědomil, že zemědělci by potřebovali spíš pracovat na polích.

To, že se rozhodnou odepsat jeden den a jet místo toho demonstrovat do Prahy, je dáno tím, že je to opravdu zoufalá situace. Volají o pomoc a máme pořád pocit, že volání českých zemědělců není bráno vážně.

Praha bude ještě příští týden dějištěm největší sportovní události pořádané v Česku nejen v letošním roce - mistrovství světa v ledním hokeji. Berete a budete brát ohled i na to?

Naplánovali jsme to na středu, kdy by se neměl hrát žádný zápas. Neplánovali jsme to ani tak s ohledem na mistrovství světa v hokeji, ale s ohledem na to, že ve středu by standardně měla jednat vláda.

Naštěstí to vyšlo i tak, že tam není žádný hokejový zápas, což máme radost, protože bychom samozřejmě nechtěli komplikovat hokejové mistrovství.

Čeho konkrétně chtějí protesty dosáhnout? Hrozí krachy českých zemědělských firem? A jak budou čeští zemědělci postupovat, pokud ani další protesty nepovedou ke splnění jejich požadavků? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu v úvodu článku nebo ve videu.