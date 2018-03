22. 8. 2012 |Vojtěch Berger, Eva Presová |Zprávy ze světa

Slovensko by se mohlo zapojit do projektu, který má k našim končinám obrazně řečeno přiblížit Čínu. Stalo by se tak díky širokorozchodné železniční trati, která by sahala až k Vídni. Slovenský premiér Robert Fico nové železnici fandí, stejně jako ruský prezident Vladimir Putin.