Kam zmizelo půl milionu zařízení Apple za miliardy? ‚Zatím se našlo maximálně sto kusů,‘ říká analytička

Kam se podělo půl milionu telefonů, sluchátek a dalších zařízení značky Apple ze zkrachovalého e-shopu Mamut, není ani po víc než roce a půl jasné. Obchod měl zařízení přes prostředníka pronajímat tisícům klientů, na začátku loňského roku se ale ukázalo, že prostředník i se zbožím zmizeli. „Kontrola byla zjevně velmi slabá," popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Rozhovor Praha 20:01 22. října 2024

E-shop Mamut patřil skupině Plus4U IT magnáta Vladimíra Kováře, která tvrdí, že se i ona stala obětí největšího podvodu se spotřební elektronikou v dějinách České republiky. Společnost po zboží také celou dobu údajně bezvýsledně pátrá. „Bohužel nemáme žádné informace o tom, kde by se údajně pronajímaná zařízení měla aktuálně objevit nebo kde by měla být,“ řekl Radiožurnálu Vladimír Kovář mladší. Skutečně se za ten rok a půl nenašel ani jeden kus ztracené elektroniky?

Nějaké desítky nebo maximálně stovka kusů se podle Vladimíra Kováře mladšího našla, a to díky aplikaci Lovci jablek, kterou tato softwarová skupina speciálně vyvinula.

Aplikaci si stáhlo asi sedmnáct tisíc majitelů různé elektroniky Apple a podle identifikačního čísla si nechali ověřit své zařízení, jestli se nejedná o ta ztracená. Pokud ano, měli od Plus4U slíbenou odměnu 100 tisíc korun s tím, že si zařízení samozřejmě mohou nechat.

Právník firmy Jaromír Císař z kanceláře Portos tvrdí, že zlomek nalezených mobilů či sluchátek ukazuje na to, že velká část dodávek elektroniky ve skutečnosti mohla být fiktivní, tedy jen na papíře, kdy jeden kus byl třeba fakturován i osmkrát.

Jak je to možné? To dodávky elektroniky za miliardy nikdo nekontroloval?

Kontrola byla zjevně velmi slabá, a to jak ze strany Mamutu a Plus4U, tak i dodavatelů zboží, tedy firem JT Leasing a T-Mobile. Hlavní roli totiž v obchodu hrál zmíněný prostředník, kterým byl podnikatel Břetislav Janoušek.

Ten osobně i přes své firmy vyjednával s dodavateli zařízení pro Mamut s tím, že byl externí spolupracovník celé Kovářovy další a známé skupiny Unicorn, což dodávalo důvěryhodnost obchodu.

Kauza Mamut Obchod Mamut zkrachoval a dva hlavní dodavatelé elektroniky, firmy J&T Leasing a T-Mobile přihlásili do konkurzu pohledávky za pět miliard korun. E-shop patřil skupině Plus4U IT magnáta Vladimíra Kováře, která v úterý zveřejnila výsledky posudku KPMG, podle kterého jí krachem obchodu vznikla škoda přes 182 milionů korun. Kauzou se také již rok a půl zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu, doposud ale nebyl nikdo obviněn.

Janoušek také vymyslel takový systém, že si zboží pro své firmy odebíral a v Mamutu to pouze „proteklo“. Tvrdil, že ho dál půjčuje na leasing. Měl nad zbožím kontrolu na začátku i na konci a platil jen údajné splátky.

Takto to trvalo skoro tři roky. Oběma stranám, tedy dodavatelům i e-shopu vyhovovalo, že obrat rostl. Dokonce i zakladatel Unicornu i konečný vlastník Plus4U Vladimír Kovář měl od e-shopu licenční poplatky, protože mu kdysi poskytl software, které byly vázány právě na obrat.

Po krachu obchodu je pan Kovář vrátil do konkurzní podstaty, jednalo se asi o 25 milionů. T-Mobile a J&T Leasing každopádně svoje pochybení nebo fiktivní dodávky zboží odmítají s tím, že pan Kovář se jen snaží skrýt vinu. Postoj Janouška není znám, protože od loňského roku nekomunikuje a ani nám se ho nepodařilo nikdy kontaktovat.

Oběti kauzy

E-shop i věřitelé shodně tvrdí, že oni se na podvodu nepodíleli a že jsou všichni poškození. Co doposud ukázaly různé posudky, které si obě strany zadaly?

Je to asi tak, jak se dalo čekat. Věřitelský výbor zkrachovalého e-shopu, v němž sedí J&T Leasing i T-mobile, si nechal nedávno vypracovat forenzní audit, který ukázal na propojení mezi Mamutem a skupinou Unicorn a údajné vyvádění stovek milionů korun v její prospěch. Podle zprávy také existovaly antedatované faktury ve prospěch Unicornu.

To ale dnes (v úterý) odmítl manažer Unicornu Jan Jaroš. Podle něj bylo cílem zprávy zastřít roli samotných věřitelů a hodit vinu na Unicorn, který s tím nemá podle Jaroše nic společného. Nikdy podle něj nedocházelo k antedataci, falšování účetnictví nebo vyvádění peněz v jejich prospěch.

Skupina Plus4U, kam e-shop spadal, si také nechala udělat audit, a to od firmy KPMG. Jeho výsledkem je, že krach e-shopu ji připravil o 182 milionů korun a je také obětí celé akce.

Jak daleko je s prověřováním a hledáním policie?

Moc daleko ne, alespoň z toho, co víme. Policie stále pracuje na znaleckém posudku, kolik zboží vlastně zmizelo a jaká vznikla škoda. Stále nedospěla k žádnému závěru.

Podle informací dozorujícího státního zástupce Borise Havla z letošního léta se nikomu prozatím nepodařilo ztotožnit více jak 100 tisíc kusů elektroniky s doklady a transakcemi s peněžními prostředky. Nikdo z aktérů toho obřího obchodu tedy nebyl z ničeho obviněn, protože není jasné, jaká je výše škody. Výsledek podle žalobce Havla nelze nijak předjímat.

