Nejbohatším člověkem byl loni Bezos před Muskem a Arnaultem. Mezi Čechy byl nejvýš Kellner

Nejbohatším Čechem byl v loňském roce naposled většinový vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner, který nedávno tragicky zahynul. Podle odhadů časopisu Forbes je hodnota jeho majetku 17,5 miliardy dolarů, tedy 382 miliard korun a patřilo mu tak 110. místo mezi nejbohatšími lidmi světa. V žebříčku dolarových miliardářů figuruje devět Čechů, což je dosud nejvíce. Forbes v úterý žebříček zveřejnil na svém webu. Praha/San Francisco 18:05 6. dubna 2021

Proti roku 2019 se Kellnerův majetek rozrostl o 2,6 miliardy dolarů. Po jeho smrti jmění s největší pravděpodobností přejde na manželku Renatu Kellnerovou a celou rodinu.

Druhým nejbohatším člověkem z České republiky je majitel skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem přesahujícím 5,5 miliardy dolarů, tedy 121 miliardy korun, který se posunul z předloňského pátého místa.

Přeskočil tak Radovana Vítka, jehož realitní impérium CPI bylo ohodnoceno na 4,8 miliardy dolarů, tedy 105 miliard korun.

Následuje majitel Evropského průmyslového holdingu Daniel Křetínský s majetkem za 4,1 miliardy a pak premiér Andrej Babiš (ANO). Ten kontroluje jako konečný vlastník majetku ve svěřenských fondech 3,5 miliardy dolarů, tedy 77 miliard korun.

Z Čechů je v žebříčku ještě Pavel Baudiš z Avastu, poprvé se do něj dostal také jeho souputník a spoluzakladatel této firmy Eduard Kučera. Do výběru patří též vlastník skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač a spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva.

U všech českých zástupců hodnota majetku přes těžký rok poznamenaný koronavirovou pandemií stoupla. Je to dáno nejen výsledky samotných firem, ale také pohyby kurzů akcií, od nichž se hodnota majetku odvozuje, a pohyby měnových kurzů, zejména mezi dolarem a eurem a mezi dolarem a korunou. Česko má v žebříčku největší zastoupení ze všech států střední a východní Evropy.

Nejbohatší je Bezos

Titul nejbohatšího člověka na světě si podle žebříčku časopisu Forbes už čtvrtý rok po sobě udržel zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos, těsně následovaný podnikatelem Elonem Muskem.

Celkové jmění nejbohatších lidí planety se i přes ekonomickou krizi způsobenou koronavirem zvýšilo, Forbes registruje rekordních 2755 dolarových miliardářů s jměním v celkové výši 13,1 bilionu dolarů (289 bilionů Kč). V roce 2019 to bylo osm bilionů dolarů (176,5 bilionu Kč).

Musk se loni umístil až na 31. příčce, jeho rychlý postup podle časopisu Forbes zapříčinil zejména růst ceny akcií automobilové společnosti Tesla.

Na třetím místě je majitel konglomerátu luxusních firem LVMH Bernard Arnault, čtvrtý je zakladatel počítačové společnosti Microsoft firmy Bill Gates. Pátý je zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Do pětice nejbohatších lidí se tak po více než 20 letech nedostal investor Warren Buffett.

Do žebříčku se letos dostalo více žen, a to 382 oproti loňským 241. Nejvíce miliardářů pochází z Asie (1149), následují Spojené státy (724) a Evropa (628).

„Zatímco nárůst počtu miliardářů se může zdát skandální, základní trendy mohou přinést prosperitu všem,“ prohlásil šéfredaktor časopisu Forbes Randall Lane k uplynulému roku, kdy světovou ekonomiku sužovala krize spojená s pandemií. Ta podle odhadu Mezinárodního měnového fondu zvýšila ekonomické nerovnosti ve společnosti do větší míry, než předchozí hospodářské krize.