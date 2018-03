25. 9. 2015 | ČTK |Zprávy z domova

Policie zatkla při mezinárodní akci dva muže, kteří převáželi do Česka padělané bankovky v hodnotě 130 tisíc amerických dolarů. Peníze se vyráběly v padělatelské dílně v Srbsku. Podezřelým hrozí za padělání a pozměnění až 12 let vězení, jsou ve vazbě. ČTK to dnes sdělil mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Pavel Hanták.