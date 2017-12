Dáte si kávu, zaplatíte bitcoiny. 'Pro provozovatele je to výhodnější než platba kartou,' říká kavárník

Digitální měna bitcoin letos trhá jeden rekord za druhým, v pondělí ráno se na internetové burze Bitstamp obchodoval jeden bitcoin za zhruba 350 tisíc korun. Prudký růst měny dělá radost investorům, pro obchodníky je ale přijímání bitcoinů složitější. Například americký online obchod Steam, který prodává počítačové hry, před pár dny oznámil, že s bitcoiny končí. Praha 18:30 11. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin (ilustrační foto) | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas

Řada obchodů nebo restaurací v Česku zákazníkům možnost zaplatit bitcoinem nabízí. Problémem je ale mimo jiné prudce se měnící kurz.

Na začátku roku stál jeden bitcoin tisíc dolarů, v pondělí je to zhruba 16 tisíc dolarů. Do toho přicházejí prudké výkyvy kurzu, a to není vše.

Dáte si kávu, zaplatíte bitcoinem. 'Je to výhodnější než platba kartou,' říká kavárník.

„Výrazně stouply transakční poplatky. Ve špičce byly až 20 dolarů za jednu transakci. Za převod z jedné bitcoinové peněženky do druhé tak dáte řádově stokoruny,“ popisuje pro Radiožurnál Petr Krčmář, šéfredaktor serveru Root.cz.

Poplatky za transakce potvrzují takzvaní 'těžaři'. A záleží na konkrétním momentu, kdy chce zákazník bitcoiny převést. Vysoký počet transakcí v daný moment poplatky zvedá. Ale rostou také z dalšího důvodu.

„Postupně u bitcoinu klesají odměny pro těžaře. Zatímco na začátku to bylo za každý vytěžený blok 50 bitcoinů, tak dneska už je to 12,5 a bude to dále klesat. Postupně odměny padají,“ přibližuje Krčmář.

Zvýšil se navíc také objem transakcí. Jejich zpracování, tedy potvrzení převodu peněz, tak trvá podle Krčmáře i několik hodin.

Za kávu zaplatíte bitcoiny

Výkyvy kurzu a transakční poplatky vadily právě i zmiňovanému obchodu Steam. Bitcoiny ale stále můžete platit třeba v pražském podniku Café Záhorský.

„Zaúčtování veškerých plateb do výše 500 korun nám garantuje společnost, která nám je mění na české koruny. Co se týká samotné realizace plateb, je to trochu náročnější než u platebních karet,“ popisuje majitel podniku Matěj Záhorský.

Přesto zhruba dva až tři lidé týdně v kavárně bitcoiny zaplatí. Pro něj jako pro obchodníka je ale prý přijímání bitocinů dál výhodné.

„Výše poplatků u stravenek se pohybuje nad 5,5 procenta. U platebních karet jsou to jedno až dvě procenta. Kdežto u bitcoinů je to pod jedno procento. Z toho pramení, že platba bitcoinem je pro provozovatele je výhodnější než platba kartou,“ dodává Záhorský.

Možnost platit bitcoinem dál nabízí také například obchod Alza.cz, podobně jako u zmíněné kavárny převod na koruny pro obchod zajišťuje externí firma.

Alza podle své mluvčí Patricie Šedivé plánuje přijímat další nové digitální měny, ale až po Vánocích. Obecně by používání nových měn mohlo obchodníkům pomoci vyhnout se problémům s bitcoinem.