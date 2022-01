Lidé mohou kvůli energiím žádat o příspěvek na bydlení. Ministerstvo pro zájemce spustilo kalkulačku

Pomoci lidem s vysokými fakturami za energie má lidem upravený příspěvek na bydlení. Aktuálně ho čerpá necelá třetina lidí, kteří na něj mají nárok. To chce ministerstvo práce a sociálních věcí změnit, a proto v pátek představilo kalkulačku, která lidem ukáže, jestli na dávku mají nárok a v jaké výši. Využít je možné i dávku mimořádné okamžité pomoci. Dosáhnou na ni nejen lidé v hmotné nouzi, ale i s menšími úsporami. Praha 14:21 21. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Musíte doplácet hodně za energie? | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Rozhodli jsme se jít cestou adresné konkrétní pomoci, a to cestou příspěvku na bydlení. Zvýšili jsme normativy a pro rok 2022 jsme udělali možnost, aby vláda mohla normativ ještě upravit, pokud bude potřeba,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr práce a sociálních věcí na tiskové konferenci.

Na zdražování energií doplácejí hendikepovaní, varuje Národní rada osob se zdravotním postižením Číst článek

Během pátečního dopoledne se zdálo, že zájem o kalkulačku je veliký. V jednu chvíli stránka energetickyprispevek.cz nefungovala, zřejmě kvůli náporu uživatelů. Podle mluvčí ministerstva Evy Davidové je totiž aplikace nastavená na maximálně pět tisíc uživatelů v jednu chvíli.

Kalkulačka funguje na jednoduchém principu, stačí zadat počet lidí v domácnosti, celkový příjem a poštovní směrovací číslo. S tím posledním měl ale systém tak potíže. Pokud kalkulačka spočítá, že uživatel má na dávku nárok, hned ho navede na elektronické vyplnění žádosti. Tu je nicméně možné podat i papírově poštou nebo přímo na úřadu práce.

Na příspěvek na bydlení mají nárok vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, podnájemníci i lidé ve zkolaudovaných objektech k rekreaci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi výdaji nejvýš do státem stanovených normativních nákladů a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu.

Dodavatele poslední instance mají stále desetitisíce Čechů, většinou jde o klienty padlé Bohemia Energy Číst článek

Parlament už schválil novelu, která pro letošek normativy jednorázově zvedá tak, aby byl příspěvek vyšší a zdražení zohlednil. Zákon musí ještě podepsat prezident. Podle Jurečky se podpis očekává v nejbližších dnech a příští týden by mohla novela vyjít ve sbírce zákonů.

200 tisíc má nárok

Důvody nečerpání příspěvku na bydlení hledal nový ministr práce a sociálních věcí. Šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL) se domnívá, že u někoho to je hrdost, že se přece nebude „doprošovat“ sociálních dávek. U jiných to může být neznalost, kdy lidé ani nevědí, že dávka existuje nebo si myslí, že by na ni neměli nárok.

„Prosíme vás, kteří jste v té situaci, že se cítíte ohroženi tím, že nebudete schopni uhradit své náklady na bydlení, na zvýšené ceny energií – tak se prosím pěkně, podívejte na tyto nástroje, nebo se obraťte na úřady práce a tu pomoc využijte,“ vyzval Jurečka na páteční tiskové konferenci.

Teď pobírá příspěvek zhruba 150 tisíc domácností. Přitom další 200 tisíc má podle odhadu ministerstva nárok.

Úřad práce

Energie jsou výrazně dražší už od posledního čtvrtletí loňského roku. Podle generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona je ještě příliš brzo, aby se podzimní zdražení projevilo v aktuálních číslech žádostí o podporu. O dávku se totiž žádá tři měsíce zpětně. Nápor žádostí tedy úřady práce očekávají později.

Sněmovna jednohlasně schválila zvýšení dávek na bydlení. Dosáhnout by na ně mělo více lidí Číst článek

„Úřady práce očekávají případný nárůst během února,“ řekl Najmon. Pracovníci jsou na to však připraveni, ujistil. Podrobnosti s videonávodem jsou na webu úřadu práce, možné je volat na informační linku 950 180 070.

Pomoci by měla i dávka mimořádné okamžité pomoci. Získat ji mohou ale jen lidé ve velmi vážné tísni bez prostředků. Úředníci posuzují nejen příjem a majetek samotného žadatele, ale i ostatních členů rodiny.

Ministerstvo práce podmínky kvůli dopadům covidové epidemie či konci dodavatelů energií zmírnilo. Lidem se do výdajů započítají i splátky hypoték či leasingů. Mohou mít také menší úspory. Naspořená částka nesmí přesáhnout dvojnásobek životního minima domácnosti a dvojnásobek nákladů na bydlení.

Vyšší příspěvek na bydlení budou mít nejen lidé, kteří o něj požádají kvůli energiím. Dostanou ho i nynější příjemci, a to zpětně od ledna. Úřad práce jim ho automaticky přepočítá podle nových pravidel a zvýší, potvrdila šéfka odboru dávek generálního ředitelství úřadu práce Zdeňka Cibulková.

Nová úprava příspěvku na bydlení vyjde podle propočtů ministerstva na 2,5 až 3 miliardy korun ročně. Ministr Jurečka ujistil, že i po případném vyčerpání této částky pomoc pro domácnosti zajistí.