České dráhy zůstanou další tři roky v budově ministerstva dopravy. Nové sídlo zatím nenašly

České dráhy budou další tři roky sídlit v části budovy ministerstva dopravy v centru Prahy. Dráhy budou za pronájem ročně platit téměř 30 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu ministerstva dopravy, se kterým se v pondělí seznámí vláda. Dráhy v minulých letech poptávaly na trhu nové sídlo, avšak bez výsledku. Praha 9:23 28. června 2020

České dráhy (ČD) využívají část budovy na nábřeží Ludvíka Svobody od svého formálního vzniku v roce 2003, stávající kontrakt vyprší na konci června. Během let se postupně snižovala pronajatá plocha z původně dvou třetin budovy na současnou třetinu.

Stejnou kancelářskou plochu o rozloze 6800 metrů čtverečních by měly dráhy mít k dispozici i v následujících třech letech, přijdou však o parkovací plochy na nádvoří budovy. V současnosti dráhy za pronájem platí 30,4 milionu korun ročně, v příštích třech letech se počítá s nájemným okolo 29,5 milionu korun za rok. Částka vychází ze znaleckého posudku.

ČD v uplynulých letech zvažovaly přesun do nového sídla. Vyhlásily proto veřejnou soutěž, ve které poptávaly 15letý pronájem minimálně 8600 metrů čtverečních kancelářských prostor. Tendr však skončil nezdarem, protože společnost nezískala pro ni výhodnou nabídku.

O novém sídle Českých drah se hovoří už několik let. Jednou z aktuálně zvažovaných variant do budoucna je připravovaný komplex u Smíchovského nádraží. V této lokalitě ministerstvo dopravy zvažuje vybudování dopravního centra, kde by sídlili vedle samotného ministerstva také České dráhy, Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic.