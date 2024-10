ČEZ nesmí uzavřít smlouvu na stavbu nového bloku v Dukovanech. Co to pro projekt znamená?

Energetická společnost ČEZ zatím nesmí uzavřít smlouvu s korejskou firmou KHNP na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Předběžným opatřením to zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Informovala o tom jako první Česká televize. „Samotné předběžné opatření spíše nevypovídá nic o tom, že by úřad chtěl nebo se chystal dát stěžovatelům za pravdu,“ přibližuje ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Rozhovor Dukovany 17:12 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Irena Šarounová | Zdroj: Český rozhlas

Co to předběžné opatření zakazující podepsat smlouvy mezi ČEZ a KHNP přesně znamená?

V tuto chvíli je to podle různých právníků ČEZ, ale i samotného antimonopolního úřadu skutečně formální krok a na harmonogramu toho tendru se zatím nic nemění. ČEZ spolu se státem stále počítají s tím, že smlouvu s KHNP na Dukovany uzavřou na konci března příštího roku.

To, co se stalo teď konkrétně, znamená, že dokud úřad nevydá rozhodnutí ve věci, tedy jestli jsou ty stížnosti poražených konkurentů v tendru, tedy firem EDF a Westinghouse, oprávněné nebo ne, tak ČEZ nesmí tu smlouvu podepsat.

Kdyby to měl třeba připravené dřív, než vydá úřad rozhodnutí, tak to nejde. A důvod, proč Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal to předběžné opatření právě teď, abych vysvětlila, tak podle našich informací tedy to bylo už 25. října vydáno a je to proto, že uplynula lhůta 60 dnů, dokdy musí právě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydat nějaké rozhodnutí ke stížnosti na veřejnou zakázku, anebo si prodloužit tu lhůtu na vyjádření. A právě to druhé se teď stalo.

Jakou lhůtu má úřad teď? A dá se z toho předběžného opatření nějak vyčíst, že nějaký problém s tím tendrem opravdu může být?

Teď je to tak, že úřad už žádnou lhůtu na rozhodnutí nemá. U podobných velkých zakázek je ale to vydání předběžného opatření kvůli tomu, že úřad potřebuje právě na to rozhodnutí ve věci samotné další čas, poměrně dost běžné. Údajně se to děje až u každé druhé velké soutěže.

Celkově to rozhodnutí pak trvá kolem pěti měsíců, než úřad rozhodne. Takže samotné předběžné opatření tedy spíše nevypovídá nic o tom, že by úřad chtěl nebo se chystal dát těm stěžovatelům za pravdu. Teoreticky by tedy také mohl ČEZ a stát stihnout uzavřít tu smlouvu skutečně do konce kvartálu příštího roku. Takže by do té doby to rozhodnutí mohlo být.

Připomeňme možná ještě, na co si neúspěšní uchazeči o dostavbu Dukovan u antimonopolního úřadu stěžují.

Francouzská společnost EDF si stěžuje na výsledek soutěže. ČEZ vybral jako nejlepší nabídku právě tu od Korejců. EDF tvrdí, že čas nedodržel při hodnocení zadávací podmínky té soutěže a že neposoudil správně třeba výslednou cenu za ty dva bloky nebo schopnost dodržet ten harmonogram celé stavby.

A pokud jde o Westinghouse, tak ten především napadl to, že tendr na Dukovany neběží podle standardního režimu zákona o veřejných zakázkách, ale že je ČEZ a stát využili takzvanou bezpečnostní výjimku.

Ta například znamená, že mohou kvůli bezpečnosti právě vyřadit některého uchazeče nebo třeba i jeho subdodavatele.

A Westinghouse si také stěžuje na to, že ho stát nevyzval už v lednu letošního roku k vylepšení nabídky o tu závaznou obci ještě na další dva bloky pro Temelín, protože tu výzvu dostali jenom Korejci a Francouzi.