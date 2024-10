EDF si stěžuje u Evropské komise. Vadí jí, že v Dukovanech mají jaderné bloky postavit Korejci

„Společnost EDF potvrzuje, že podala stížnost k Evropské komisi v souvislosti s rozhodnutím společnosti ČEZ / Elektrárna Dukovany II, a. s., vybrat společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) jako preferovaného uchazeče o výstavbu dvou nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany,“ stojí v prohlášení.

EDF se prý chce ujistit, že nabídka KHNP byla v souladu se základními principy a nařízeními evropského práva. Prezident francouzské EDF Vakis Ramany už dříve uvedl, že nabídka je podle společnosti „příliš dobrá na to, aby byla pravdivá“ a naznačil, že mohla ČEZ a českou vládu uvést v omyl.

Podle EDF byla nabídka nespravedlivá, protože jihokorejská vláda může KHNP poskytnout finanční podporu, která by ohrozila hospodářskou soutěž v Evropské unii, a už dříve podali stížnost u českého antimonopolního úřadu.

Díky loni přijatému nařízení o zahraničních subvencích se EDF otevřela nová cesta, jak tendr napadnout. Evropská komise totiž může prověřovat společnosti ucházející se o veřejné zakázky, pokud přesahují 250 milionů eur (6,3 miliardy korun). V případě Dukovan se nyní počítá s cenou 200 miliard korun.

Pokud by se Evropská komise rozhodla stížností EDF zabývat, provedla by nejdříve předběžné šetření. A pokud by našla důkazy, proč s šetřením pokračovat, začalo by hloubkové šetření. U toho ale zatím není znám časový rámec.

Francouzi nejsou jediní, kdo mají s výsledky jaderného tendru problém. Americký Westinghouse se už v srpnu odvolal proti výsledku tendru. Podle firmy Korejci používají její know-how k technologii reaktorů APR, ale nemají na to jejich licenci a nemohou je tak nabízet ve třetích zemích. KHNP to odmítá, firma i zástupci státu slíbili, že spor vyřeší.