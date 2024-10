Chceme, aby pro čínské e-shopy platila pravidla, jaká musíme dodržovat v Evropě, říká Prouza

Čína zavádí prozatímní clo na dovoz brandy z EU jen několik dní po tom, co členské státy EU daly Evropské komisi zelenou k zavedení dodatečných cel na dovoz čínských elektromobilů. „Provázanost je na obě strany tak obrovská, že si to (obchodní válku mezi Evropou a Čínou) nemůžeme ani jedna strana dovolit,“ míní Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:45 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vnímám i to, že i Čína signalizovala, že se chce dohodnout, nechce tady mít další obchodní válkou,“ popisuje Tomáš Prouza | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Čína v úterý oznámila, že zavede prozatímní antidumpingová cla od 30,5 do 39 procent na dovoz brandy z Evropské unie, což se podle agentury Reuters fakticky týká hlavně dovozu francouzského koňaku. Je to i tak pro Česko zásadní zpráva?

Zatím to není zásadní zpráva. Uvidíme, jestli se skutečně rozjede nějaká obchodní válka. Toto rozhodnutí Číny vnímám jako velmi symbolické kvůli tomu, že je zamířeno na Francii, která na zavedení cel hodně tlačila. Naopak s novým výpadem na Německo, které se na poslední chvíli postavilo proti zavedení cel...

Zároveň vnímám i to, že i Čína signalizovala, že se chce dohodnout, nechce tady mít další obchodní válku. Čína už má dneska obrovské problémy se Spojenými státy, takže si nemůže dovolit znepřátelit dalšího velkého odběratele. Čekám, že to opravdu zůstane spíš u symbolických gest.

Takže nemáte pocit, že sledujeme začátek obchodní války mezi EU a Čínou?

Myslím, že provázanost je na obě strany tak obrovská, že si to nemůžeme ani jedna strana dovolit. Budeme bezpochyby svědky různých symbolických gest – přesně toho, co teď udělala Čína, že zadupala na Francii, která byla v debatě okolo cel na čínská auta mnohem odvážnější a hlasitější, než bylo třeba Německo.

Ale znovu, když se třeba podívám na to, kdo je obrovským odběratelem francouzských vín, tak je to právě Čína. A to, že se zaměří na jen velmi úzký symbolický segment, je podle mě přesně ten signál, že ani Čína to nechce přehánět.

Je dobře, že ČR podpořila boj proti nekalým obchodním praktikám Číny. Pokud by měla vláda něco aktivně řešit, tak je to budoucnost Škodovky a to, jak moc její rozvoj majitelé omezují ve snaze podpořit na její úkor jiné části koncernu. Tohle je skutečný strategický zájem ČR. https://t.co/HOQbfwQu60 — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) October 4, 2024

Čínské e-shopy

V minulých dnech jste na sociálních sítích varoval před nákupem v čínských e-shopech. Dal jste k tomu titulek „Čínská hrozba ve vašem obýváku“. V čem je podle vás nákup na čínských e-shopech hrozbou pro české domácnosti?

Důvodů je zhruba pět. Některé se týkají domácností, některé spíše podnikatelů v e-commerce. Když se na to podívám z pohledu domácností – u řady dodavatelů z Číny, ve chvíli, když se výrobky testují, (prokáže se, že – pozn. red.) jsou často nebezpečné.

Lidé milují čínské e-shopy, protože se na nich dá nakoupit levně. Podezřele levně. Co se skrývá za kouzlem nízkých cen začíná být ale čím dál jasnější: pochybná kvalita i bezpečnost. pic.twitter.com/uZBFQSNhHV — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) October 4, 2024

Obsahují látky, které jsou v Evropě nepřípustné, třeba i v materiálech, které přichází do styku s potravinami, v hračkách. Takže řekněme, první velký problém je bezpečnost výrobků, která je často velmi problematická.

Omlouvám se, ale když říkáte často, k tomu jsou nějaká data, jak velká část zboží, které se sem dostává přes čínské e-shopy, opravdu nesplňuje parametry pro to, aby tady mohly být prodávány, aby byly zdravotně nezávadné?

Nedávno si kolegové z Finska dělali testovací nákupy a z nějakého důvodu neprošlo zhruba 70 procent z těch asi 30 výrobků, které testovali. Někde to byla zdravotní závadnost, někde to byla „drobnost“, že třeba chyběly návody k použití ve finštině.

Ne vždycky je to nutně nějaká zásadní zdravotní závadnost, ale v Evropě jsou poměrně jasné předpisy na to, co může být obsahem daných výrobků, pro hračky, pro nádobí. Jsou tady třeba jasná pravidla pro záruční lhůtu. Když si v Česku něco koupíte, tak máte ze zákona danou dvouletou záruční lhůtu a můžete to reklamovat na místě, kde jste to koupil.

Když si nakoupíte na čínském e-shopu, tak jednak pokud chcete něco reklamovat, tak to velmi často znamená poslat balíček zpátky do Číny, což se vám samozřejmě zásadně prodraží. Úplně nevíte, kam ho posíláte.

Také třeba pak můžete ex post zjistit, že jste klikli na to, že souhlasíte s tím, že záruční lhůta nebude dva roky, ale dva týdny. Jsou to, řekněme, nekalé obchodní praktiky. Agresivní marketing je další problém z pohledu domácností.

A pak tady jsou problémy z pohledu byznysu. Jedna věc, která asi stojí za zmínku, je to, že když jste evropská firma, uvádíte nějaký výrobek na trh, tak platíte za to, že na trh posíláte výrobek v nějakém obalu.

V Česku platíte poplatky firmě EKO-KOM a v jiných zemí podobným firmám, které se starají o odpady. Pokud prodáváte elektroniku, platíte recyklační poplatky, které všichni známe. To všechny čínské weby neplatí, takže nemají náklady, které evropské e-shopy a evropští obchodníci mají.

Podobně, když si koupíte sám balíček z Číny, tak pokud má hodnotu pod 150 eur, neplatíte žádné clo. Ale pokud byste stejný výrobek kupoval jako český e-shop, koupíte 1000 kusů, tak budete logicky nad limitem a jako evropský obchodník už clo zaplatíte.

Zase je to nefér zvyšování nákladů evropskému byznysu. Když jsme to nedávno počítali, tak jsme došli k závěru, že tím, že evropští obchodníci dodržují všechna evropská pravidla, tak u jejich výrobků tvoří zhruba třetina celkové ceny regulační náklady, jestli to tak můžu nazvat. Čínské e-shopy tuto třetinu nákladů oproti evropským nemají.

Na sociálních sítích jste také psal o obavách, že některé čínské e-shopy fungují jako sběrači citlivých dat. Můžete být konkrétnější? Máte nějaké informace, pokud takové, řekněme, obvinění uvádíte, které e-shopy která data pro koho sbírají?

Je to velké téma i všech bezpečnostních služeb, které to samozřejmě řeší. Ať už to jsou e-shopy, ať už to jsou čínské sociální sítě. Víte, že v některých zemích třeba vlády zakazují státním zaměstnancům mít na služebních telefonech nainstalovaný TikTok a podobně.

V Německu se chystá nová tvrdá legislativa, která si má posvítit na nekalé obchodní praktiky čínských tržišť a narovnat podmínky pro podnikání. Naproti tomu Česko na rozdíl od většiny zemí debatu o čínských webech na Radě pro konkurenceschopnost promlčelo. https://t.co/NEnwiBWuHf — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) October 8, 2024

Tady podobně i čínské e-shopy dobře vědí, na co se díváte. Mají vaše platební data, mají o vás spoustu osobních informací. Umí to samozřejmě velmi dobře propojovat. Hlavně v Evropě platí nějaká pravidla o nakládání s osobními údaji. Spousta lidí na to nadává, ale v Číně žádná taková pravidla neplatí.

Nevíte, kam ta data tečou, kdo s nimi jak pracuje. Takže obava, ať už to jsou nákupy, ať už jsou to čínské sociální sítě, vede i řadu evropských bezpečnostních služeb k těmto varováním.

Budete se jako Svaz obchodu a cestovního ruchu snažit přimět ať už českou vládu, nebo třeba Evropskou komisi k tomu, aby nějakým způsobem regulovala působení čínských e-shopů v Evropě?

Chceme, aby platila rovná pravidla. Pokud má český e-shop náklad třeba s tím, že musí platit poplatky za obaly, tak úplně stejně by za ně měl platit čínský e-shop. Pokud platíme recyklační poplatky, když zákazníkovi dodáváme nějaký elektrický přístroj, měl by úplně stejný recyklační poplatek zaplatit čínský e-shop.

Čili nechceme nic jiného, než aby byly náklady pro evropský byznys úplně stejné jako pro ten čínský, když prodává do Evropy, a aby platila stejná pravidla ochrany spotřebitele. Stojí to nějaké peníze, že testujete výrobky, nabízíte jednoduché reklamační řízení a podobně.

Úplně stejně by to mělo fungovat, ať už prodáváte z Česka, nebo z Číny. Jsou už země, které na to slyší. Zhruba před dvěma týdny v Bruselu na Radě pro konkurenceschopnost přišlo Německo s podobným návrhem, že by se Evropská komise měla podívat na těch pět okruhů, o kterých jsem mluvil i já.

Podívat se, kde je potřeba případně upravit pravidla, která fungují nebo nefungují. Víc než půlka členských států německou iniciativu výslovně podpořila. Požádaly Komisi, aby to udělala.

České ministerstvo průmyslu a obchodu bohužel tuto debatu promlčelo. Doufám, že nový ministr (Lukáš Vlček), který v úterý přišel, bude mít větší zájem ještě se posunout i v této agendě.

Proč Česko podpořilo dodatečná cla na čínské elektromobily dovážené do Evropské unie? Jak mohou evropské automobilky konkurovat čínským elektromobilům? A jaký je současný stav digitalizace v Česku? Poslechněte si celý rozhovor ze záznamu v úvodu článku.