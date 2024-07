Německo plánuje kroky proti technologickým firmám z Číny. ‚Závislosti se ale plně nezbaví,‘ soudí expert

Německo chce podobně jako Spojené státy nebo Velká Británie zakročit proti čínským firmám Huawei a ZTE. Jejich součástky mají postupně zmizet ze sítí páté generace (5G), a to kvůli obavám z případné špionáže. Zbavit se závislosti na čínských dílech se ale Berlínu nejspíš úplně nepovede. Důvody jsou finanční, jak v rozhovoru pro Český rozhlas Plus přiblížil Vladimír Handl z Katedry německých a rakouských studií Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 16:54 13. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před výrobky čínské firmy Huawei varoval loni v prosinci Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | Zdroj: Profimedia

Čím si vysvětlujete, že spolková vláda operátorům ustoupila a že po nich nebude požadovat, aby se úplně zbavili čínských technologií ve svých sítích?

Myslím, že tam jsou dva faktory. Jeden je obecnější vztahů s Čínou. Zejména kancléř Olaf Scholz se vyhýbá politickým krokům, které by vyprovokovaly Čínu k zásahům proti německému byznysu.

Je tam zájem udržet maximální možnost hospodářských vztahů a jejich dalšího rozvoje, aniž by přitom Německo příliš zvyšovalo svoji závislost. Snižování závislosti na Číně je vládní priorita, ale zároveň je prioritou i udržení intenzivních hospodářských vztahů.

Druhou věcí je, že zejména ministr dopravy a digitalizace Volker Wissing má velký zájem na tom, aby se jeho FDP prosadila ve vládě jako modernizační strana, která zajistí rychlou a spolehlivou výstavbu sítě 5G a tím by zlepšila celkovou spojovací infrastrukturu Německa.

Právě ústupek k určitým firmám je na tomto založen. Aby do toho Německo nemuselo tolik investovat, aby investovaly samotné firmy a aby probíhala modernizace na základě aktivit jednotlivých firem. Proto je nechce stát zatěžovat.

Nesoulad uvnitř vlády

Čili kdyby spolková vláda postupovala vůči čínským technologiím v zavádění sítí 5G ještě přísněji, jako například Švédsko nebo Velká Británie, tak by to znamenalo, že se modernizace infrastruktury v Německu ještě výrazně zpozdí?

To je určitě obava na ministerstvu dopravy a digitalizace. A také že to bude stát daleko více peněz. Německo přitom teď v rámci státního rozpočtu bojuje téměř o každou miliardu, takže převládla snaha nechat to na firmách, nebránit jim nebo nezatěžovat jejich cestu modernizace.

Je to politika, kterou nepodporují ani ministerstvo zahraničí nebo hospodářství, které drží Zelení, ale ani ministerstvo vnitra či obrany, které jsou v rukou SPD. Takže je to opravdu problematická otázka.

Dá se také říci, že závislost Německa na těchto technologiích z Číny může být větší než závislost jiných zemí v Evropě?

Závislost je zřejmě vysoká. Někteří analytici hovoří o tom, že až 60 procent součástí dnešních sítí pochází z Číny. Nemohu to srovnat s mírou závislosti ostatních zemí, ale vědomí, že Německo je závislé, existuje.

Téměř přesně před rokem byla přijatá první německá strategie ve vztahu vůči Číně. A tam byl požadavek okamžitě zahájit opatření, která by snížila závislost a bránila německou infrastrukturu proti zásahům. Hovoří se tam, že to má být proti případné špionáži a sabotáži ze strany čínských firem.

Politické vědomí urgentnosti tady je, ale je třeba říci, že realizace strategie kulhá.