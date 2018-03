22. 10. 2013 |Vladimír Kroc, Jana Vondráčková, David Bernardy |Ekonomika

Americký internetový obchod Amazon pokračuje v dobývání Evropy. Do konce příštího roku mají k pětadvaceti dosavadním logistickým centrům přibýt dvě nová - jedno v Praze a jedno v Brně. Během tří let by mělo celoroční práci najít až 4000 lidí.