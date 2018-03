5. 1. 2017 |Jitka Hanžlová, dab |Ekonomika

Od března nejspíš budou muset obchodníci povinně elektronicky evidovat tržby a týkat se to nejspíš bude i e-shopů. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) přitom ještě koncem loňského roku říkal, že internetovým obchodům by se tato povinnost mohla vyhnout. Poslanci ale zatím neschválili novelu zákona, která by mohla online platby e-shopů z elektronické evidence tržeb vyjmout. Jako první na to upozornil server Podnikatel.cz.