Cly na čínská elektroauta si nepomůžeme, říká Petzl. Musíme bouchnout do stolu, míní Zdechovský

Ofenziva čínských automobilek je nepřehlédnutelná. Evropská komise dospěla k názoru, že je potřeba dát prostor evropským výrobcům, aby nabrali dech pro boj s konkurencí a navrhuje zavedení cel přes 38 procent. O tom, jestli jde o správný krok v boji s nekalou konkurencí, anebo nebezpečný počin, který může podnítit obchodní válku diskutují výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl a europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Pro a proti Praha 17:00 22. června 2024

„Na situaci s dovozem čínských elektromobilů musíme jasně reagovat. Jedná se o nekalou konkurenci. Nemyslím si, že jsou cla jediný nástroj. Evropská komise jich má daleko víc. V září nebo v říjnu by měla být zveřejněna zpráva Evropské komise, která bude o zboží, které Čína dováží za dumpingové ceny na evropský trh,“ vysvětluje europoslanec Zdechovský.

Cly na čínská elektroauta si nepomůžeme, říká výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Petzl. Musíme bouchnout do stolu, míní europoslanec Zdechovský

Ačkoliv jsou názory v automobilových závodech různé, část průmyslu varovala, že situace na trhu není tak jednoduchá.

„Představte si, že bydlíte na patře vedle souseda a začnete s ním hádat. Bez toho, abyste se dohodli, tak ta situace bude pouze dál eskalovat. Před tím jsme varovali,“ podotýká Petzl.

Čína totiž připravuje sérii kroků, které na postupy Západu reagují. Například plánuje zavádět cla na auta s větším motorem, která se dovážejí z Evropy.

Nebo je uvalí na sektory zemědělství či letectví. Evropští výrobci by tak měli na čínský trh horší přístup.

„Je to ale soused, který mi každý večer pouští do půlnoci muziku, krade pantofle, boty, chodí opilý po chodbě, neustále při cestě domů odhazuje odpadky. Já pak musím využít svého práva, jednou bouchnout do stolu a říct: ‚Ne, podívej se, musíme srovnat podmínky. Já pán, ty pán‘,“ reaguje na metaforu Zdechovský.

Petzl upozorňuje, že dopad čínských opatření může být markantní. „Pokud Číně zdražíme elektrická vozidla, tak si to velmi jednoduše může vzít na dodávkách ostatních surovin, bez kterých se neobejdeme. Když jsme si nastavili tak přísné cíle elektrifikace,“ varuje.

Partner v dialogu?

Odpor ze strany průmyslu není podle Zdechovského překvapivý.

„Evropská komise se snažila najít řešení. Zatímco ve Spojených státech byla přirážka stanovena na 100 procent, tak Evropská komise přišla s navýšením na 38 procent. Když ale budou firmy s evropským průmyslem spolupracovat, clo může být sníženo na 17 procent,“ upřesňuje europoslanec.

„V dialogu s Čínou je potřeba hrát partnera. V současné době ho Čína s námi nehraje. Dováží sem elektromobily za nesmyslné ceny a evropské automobilky jim nejsou schopny konkurovat. Abychom mohli vést s Čínou dialog o cenách, musíme nastavit pravidla,“ říká Zdechovský.

Podle Petzla ale Evropa není ve stejné pozici, jako Spojené státy. „Evropa neudělala řadu kroků, které udělaly USA. Velmi rychle nalákaly investice do čisté mobility, do baterkáren, do výstavby závodů, do těžby surovin. Evropa to neudělala. Myslet si, že zavedením cel to vyřešíme, by bylo rozhodně velmi liché,“ uzavírá.

