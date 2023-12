Ministr Výborný bohužel nechápe fungování obchodu, říká prezident svazu obchodu Prouza

O kolik od ledna zdraží potraviny? O zvyšování cen v uplynulých dnech informovali jak dodavatelé, tak obchodníci. Odůvodňují to očekávaným růstem nákladů, včetně cen energií. Ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL, ale jejich argumenty odmítá, proto se zítra sejde s předsedou úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Hostem pondělního ranního plusu byl prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Rozhovor Praha 20:06 11. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „My jsme mu (ministrovi Výbornému) jenom řekli to, že velcí čeští dodavatelé od ledna výrazně zvedají své ceny, aby s tím pan ministr mohl pracovat,“ říká Tomáš Prouza | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Je vaše argumentace na místě, když vezmeme v potaz to, co připomíná ministr zemědělství, tedy to jaké jsou obchodní přirážky řetězců?

Já jsem velmi smutný z toho, že pan ministr Výborný takto manipuluje veřejností. Rozhodně obchody nemají na svém sortimentu obchodní přirážky v řádu stovek procent. To je bohužel smutná lež.

Promiňte, pane Prouzo, takže jednotliví dodavatelé, kteří se v poslední době ozvali a poukázali na vysoké přirážky, tak si vymýšlejí?

Obchody cílí celkovou marži na celý sortiment. Jsou potraviny, které se prodávají se zápornou marží, protože chtějí udržet ceny nízko. A potom jsou logicky potraviny, které mají marži vyšší.

Takhle postupuje úplně každý obchodník. Úplně stejně má Škodovka jinou marži na Fábii než na Superb. To, co je klíčové a co já nechápu, proč pan ministr Výborný takto zamlčuje, je, že obchody měly loni nižší ziskovost než v průměru za posledních pět let.

Část zdražování si vzaly na úkor svého zisku. A tady bych čekal, že spíš pan ministr Výborný poděkuje obchodům za to, že pomáhali brzdit inflaci na rozdíl od řady výrobců, kteří loni měli nejziskovější roky v historii.

Pokud dovolíte, já bych uvedl přece jenom jeden konkrétní příklad. Agrární komora uvádí za takový příklad sýr, u kterého je přirážka v supermarketu 170 %. Máte pro takovouhle přirážku v obchodech vysvětlení?

Já se přiznám, že jsem nikdy sýr, o kterém Agrární komora mluví, neviděl za tuto cenu.

Sýr Jadel jste nikdy neviděl?

Když Agrární komora vydala svůj facebookový post, tak jsem si prošel ceny v obchodech tohoto konkrétního sýra. Nikdy nebyl za cenu, kterou Agrární komora uváděla. Všude byl o 15 až 20 korun levnější.

Takže tady je velká otázka, co si zase Agrární komora vycucala z prstů. Nebylo by to poprvé, kdy se museli omlouvat za to, že publikovali zavádějící informace.

Reakce prezidenta Agrární komory „Předpokládám, že po tom, co to bylo zveřejněno, tak někteří prodejci upravili cenu. To je asi výsledek i toho neformálního tlaku, o kterém někdy mluví pan pan ministr Výborný. Pokud některé věci nejsou pod drobnohledem, tak si tady obchody dělají, co chtějí. A toto byl jeden z těch případů. Z naší strany určitě není problém to dokladovat. To, že je to přímo z dodávek toho daného dodavatele, je jasně vidět, za kolik to bylo dodáno a pak máme i fotografie z toho, jak to bylo prodáváno. Takže já si myslím, že pravda je na naší straně v tomto případě,“ uvádí prezident Agrární komory Jan Doležal.

Abychom si to vyjasnili, trváte na tom, že v obchodech od Nového roku zdraží potraviny z toho důvodu, že je zdražují jejich dodavatelé. Tedy buď potravináři nebo zemědělci.

Přesně tak. To je přesně to, co jsme říkali panu ministrovi. Varovali jsme ho, že řada dodavatelů zvedá ceny ve svých cenících od ledna. Pokud on začal s tím, že budou zdražovat obchody, tak říkám, je to velmi smutná manipulace.

Protože my jsme mu jenom řekli to, že velcí čeští dodavatelé od ledna výrazně zvedají své ceny, aby s tím pan ministr mohl pracovat. A varovali jsme ho, že to půjde proti snížení DPH, které vláda od ledna u potravin ohlásila.

No ono i dodavatelé tu vaši argumentaci zpochybňují. Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová nám na ten váš argument, že v obchodech se zdraží z toho důvodu, že zdražují dodavatelé, řekla následující: „To, co říkají obchodní řetězce, že jim posílají dodavatelé ceníky se zvýšením od 10 až 15 procent, není až tak úplně pravda. Je pravda, že probíhají vyjednávání. Když se to někdo snaží zvýšit, tak 15 procent – to je opravdu maximum. Zjevně k tomu nedojde, protože řetězce samozřejmě tlačí cenu dolů a po řadě dodavatelů chtějí naopak ještě, aby zlevnili dokonce i pod cenu jako letos,“ říká Večeřová. Co vy na to, pane Prouzo?

Tak jednak jsme říkali, že navýšení v ceníku jsou 5 až 10 procent a ne 10 až 15, tak možná by bylo dobré, kdyby Dana Večeřová pracovala se správnými čísly. Ale je taky zajímavé, že když vystupovala na CNN Prima, tak naopak potvrzovala to, že tady chtějí zdražovat dodavatelé. Potvrzují to i konkrétní dodavatelé.

Tak já se přiznám, že nevím, jak je možné, že v jednom pořadu Dana Večeřová říká bílá a ve druhém pořadu o půl dne později říká černá.

Dobře, ale nemá paní prezidentka Večeřová pravdu v tom, že to, kolik budou nakonec potraviny stát v obchodech, bude ještě předmětem vyjednávání mezi vámi, jakožto obchodníky a dodavateli?

To samozřejmě pravda je, ale znovu, pokud všichni dominantní dodavatelé, bez kterých se neobejdete, zvednou ceny poměrně výrazně, tak se to promítne do konečných cen. Pokud tedy jsou dodavatelé.

A tam, kde funguje konkurence, tam to zdražování takhle výrazně nevidíme. Tam naopak může hrát větší roli snížená DPH, tam se potravina může dokonce i zlevnit od ledna.

A jsme zpátky u toho, co by měl řešit i ministr Výborný a co absolutně ignoruje. A to je chybějící konkurence v České republice. Proto jsou v Polsku třeba potraviny výrazně levnější, protože tam v jakémkoliv segmentu máte 5, 7, i 10 velkých dodavatelů. V Česku velmi často máte jenom jednoho nebo dva.

Pan ministr Výborný si stěžuje na chybějící konkurenci i v oblasti obchodních řetězců. On říká, že u nás fungují oligopoly.

Možná by se pan ministr měl podívat třeba do Skandinávie, kde ve Finsku jsou třeba dva obchodní řetězce, které mají 90 procent trhu. Tady i ten největší obchodní řetězec má třeba šestnácti procentní tržní podíl a není moc jiných evropských zemí, které by měli tolik řetězců, jako má Česko.

Pan ministr připouští, že jsou země, kde je podobný počet velkých obchodních řetězců jako u nás, třeba Rakousko, ale že třeba právě v Rakousku podle pana ministra hrají velké řetězce podle pravidel. Řekl byste, že podle pravidel hrají řetězce i u nás?

Absolutně ano.

Čím si tedy vysvětlujete, že leckteří dodavatelé, já už jsem některé před chviličkou zmiňoval, si na to vaše jednání, na tu vaši cenovou politiku, docela často stěžují v poslední době?

To je myslím si logická součást obchodního vyjednávání, že zkouší tlačit jakýmkoliv způsobem to umí, ale nakonec to, co rozhoduje, tak jsou čísla.

Když se podíváte na obchodní výsledky, tak loni měly obchodní řetězce nižší ziskovost než v průměru posledních pět let, a naopak velká část dominantních českých dodavatelů měla nejziskovější roky ve své historii, takže tady je přece jednoznačné, kde je rovnováha.

Asi jak který dodavatel viďte...

A pokud tady dodavatelé dokáží vydělávat nadprůměrně, tak tam máme zřejmě problém.

Vy jste minulý týden taky řekl, že ministr zemědělství Výborný podle vás nebere v potaz to, že zemědělci neprodávají zeleninu přímo obchodům, ale třeba nějakému družstvu, od kterého obchody teprve zeleninu kupují a že tahle odbytová družstva nebo firmy jsou pak odpovědné za velkou část cenového rozdílu. Ministr Výborný to odmítá: „Tady si bohužel Tomáš Prouza vymýšlel, takhle to není prostě. To jsou přímé dodávky zeleniny, kde není zpracovatel, to znamená, není tam potravinář. Ale když se podíváme na potravináře, tak je to v bledě modrém to samé,“ říká Výborný.

Dále vysvětluje že, „přístup ze strany prodejců se musí opravdu změnit, protože oni si tady zvykli, že po nich nikdo nešel. Mimochodem důkazem je, že když jsme začali tento týden zveřejňovat údaje o vztazích mezi těmi malými, drobnými potravináři a těmi velkými řetězci, no i to je důsledek tlaku, který jsme tady opravdu začali vyvíjet. Protože doposavat před týdnem, před 14 dny, by nikdo nic podobného nezveřejnil z obavy, že po nich velké řetězce půjdou, vylistují je, vyřadí je z prodeje a podobně.“

„Když Tomáš Prouza hovoří o tom, jak tady vadí oligopoly, tak já se ptám, jestli ten oligopol – ten největší, není právě na straně prodejců? A dobře, když se podíváme na srovnání s Rakouskem, Německem, tak je to tam úplně stejné,“ dodává Výborný.

„Tam samozřejmě taky řetězců není víc. Ale já chci, aby dodržovali pravidla a hráli fér vůči svým dodavatelům, stejně tak, jako vůči svým zákazníkům. Prostě můžeme zlevnit a všichni na tom „pořád budou vydělávat“, včetně toho řetězce, uzavírá Výborný.

Jaká je vaše reakce pane Prouzo?

Já se přiznám, že vůbec nechápu, co tím pan ministr chce říct, protože když se podívám na čísla Českého statistického úřadu, tak české zemědělství je každý rok v zisku. Za posledních pět let, to bylo rekordních 27 miliard, čili tady nikdo nekrachuje.

Pan ministr neříkal, že zemědělství není v zisku.

Tak ale v pořádku, pokud jsou v zisku, tak to přece znamená, že jsou úspěšní podnikatelé a že jim to, co dělají, funguje.

Položím vám jednu konkrétní otázku ještě, která se týká mrkve, nebo zeleniny, o které jste minulý týden mluvil. Můžete uvést konkrétní příklad, kdy velký cenový rozdíl způsobilo třeba odbytové družstvo?

Obchody nakupují zeleninu od odbytových družstev a od velkoobchodů, jako je Čerozfrucht. Obchody opravdu nenakupují od jednotlivých zemědělců někde z pole. Pokud to pan ministr tvrdí, tak je bohužel vidět, že o obchodu vůbec nic neví.

A můžete uvést konkrétní příklad, kdy třeba mrkev, kterou prodává zemědělec, tak její cena narostla v důsledku toho, že ji teprve odkoupilo nějaké družstvo a pak ji teprve odkoupily obchody?

Já nedělám cenovou politiku, nedělám nákupy pro nějaký obchodní řetězec, tak to s prominutím, opravdu odpovědět nemůžu.

Já jsem si myslel, že konkrétní příklad znáte, když jste jím argumentoval, proto se vás na to ptám.

Protože ten systém je ale takový pro všechny dodavatele. Prostě tady obchod nebude mít 50 dodavatelů mrkve, obchod si nebude stavět vlastní třídící linku, nebude si stavět vlastní mycí linku a balící linku na mrkev.

To všechno dělají buďto odbytová družstva, nebo zeleninové velkoobchody, které potom obchodům dodávají zpracované maso. To je úplně stejné, jako kdybyste čekal, že budou obchody nakupovat živá prasata a budou si je někde vzadu ve skladu porcovat.

To je naprostý nesmysl, který jenom ukazuje, že pan ministr bohužel nechápe fungování obchodu.