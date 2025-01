Finanční gramotnost u mladých se zhoršuje. Své znalosti prověřují v ekonomické olympiádě

Finanční gramotnost u mladistvých se postupně zhoršuje. Podle České bankovní asociace chybí ve školách učitelé, kteří by se tématu ve výuce věnovali, a děti pak nejsou dostatečně připravené na dospělý život. Dělá jim problém třeba sestavit domácí rozpočet nebo odhadnout, kdy a od koho zažádat o úvěr. V těchto dnech můžou středoškoláci své znalosti prověřit v krajských kolech ekonomické olympiády. Praha 11:08 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes tisíc středoškoláků v Česku se v těchto dnech účastní ekonomické olympiády (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Krajských kol se účastní celkem 1450 studentů z nejrůznějších částí republiky. Na vypracování testu mají vždy 45 minut.

Finanční gramotnost u mladých se zhoršuje.

„V testu můžete najít i historii ekonomie,“ přibližuje pro Radiožurnál za pořadatele ekonomické olympiády Andrea Bílá. „Zaměřujeme se i na otázky inflace, měnové politiky, obecně politiky České národní banky a jak to ovlivňuje chod České republiky,“ doplňuje.

Podle ní je test na úrovni vysokoškolského bakalářského studia. Jak ale říká mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša, finanční gramotnost u dospívajících v průběhu let spíš upadá.

„Měříme index finanční gramotnosti a už tři roky za sebou v celkové populaci je na 56 bodech ze 100. Vidíme v mladé generaci, že jsme se dokonce zhoršili. Byla někde okolo 50 bodů. Z toho se dá usuzovat, že mladá generace se za chvíli dostane do produktivního věku a celkově se zhorší finanční gramotnost lidí. A to v době, kdy čelíme nejrůznějším útokům e-šmejdů, není určitě dobrá zpráva,“ zdůrazňuje.

Výuka finanční gramotnosti

Zdeňka Hildová z ČBU Educa dodává, že mladiství ve věku od 12 do 17 let často nedokážou nakládat s kapesným od rodičů. Jen malá část z nich má potom bankovní účty a ani ty nakonec neumí správně používat.

„S digitalizací přichází to, že s tím neumí vůbec hospodařit. Koupí si kafe a nějakou sladkost a vůbec netuší, jaké jsou tam peníze. Dokonce část děti je překvapená, že když se půjdou kouknout každý den na zůstatek do bankomatu, který není jejich vlastní banky, tak se jim strhnou peníze,“ podotýká.

Z aktuálního průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos, do kterého se loni v létě zapojilo přes 1000 respondentů, vyplývá, že i mladí od 18 do 26 let se chovají rizikově, například si nespoří na důchod. Ohledně budoucnosti jsou ale optimističtí a na rozdíl od starších generací se nebojí své peníze investovat.

„Určitě jsem měl v plánu investovat do akcií. Podle toho, co bych vydělal z brigád. Úplně jsem se nechtěl pouštět do bitcoinu nebo něčeho podobného, protože kryptoměnám nevěřím a hlavně o nich nemám moc zjištěno. Ve škole jsme kryptoměny vůbec neprobírali,“ potvrzuje student pražské střední odborné školy Marek Matyásek.

Právě škola a rodina jsou podle Čechů důvody pro zhoršující se finanční gramotnost. Víc než polovina dotazovaných si myslí, že se tématu školy věnují nedostatečně nebo dokonce vůbec. Stejně to vidí i Zdeňka Hildová.

„Kolikrát chybí učitelé, kolikrát jsou vedení základními školami, mají osnovy, ale nemá to kdo učit a kolikrát nemají ani podle čeho učit,“ nastiňuje problém Hildová.

I proto plánuje na jaře Česká bankovní asociace setkání s učiteli, na kterém by znovu představila své edukační programy zdarma.