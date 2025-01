Facebooková sbírka na pětiletou dívku s rakovinou? Nejspíš podvod, varují odborníci

Sociálními sítěmi v Česku se šíří dojemný příběh pětileté Eleny údajně bojující s rakovinou a její zoufalé matky, která se snaží sehnat peníze na drahou léčbu v Americe. Český rozhlas Radiožurnál a iROZHLAS.cz se snažily dopátrat, kdo za sbírkou stojí a jestli je příběh pravdivý. Je totiž na první pohled podezřelá a netransparentní, jak upozorňují odborníci. Praha 5:00 10. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Facebooková stránka, která odkazuje na podezřelou sbírku na údajně rakovinou nemocnou dívku (obličej jí z etických důvodů na snímcích zakryla redakce) | Zdroj: iROZHLAS.cz

Facebooková stránka s fotkami nemocné dívky se snaží působit na city. Texty údajně píše matka dívky.

„Kéž by rakovina postihla mě, a ne mou dceru. Jmenuji se Karolína a moje dcera je Elena. Nyní jsem dospěla do bodu, kdy se na vlastní oči setkávám s koncem. Vím, že tyto dny mohou být pro mou dceru poslední - a je jí teprve pět let.“

Srdceryvný text popisuje, jak dívka onemocněla a že její poslední možností je léčba v New Yorku. V textu jsou stylistické chyby a není v něm jediná konkrétní informace kromě názvu nádoru, se kterým se Elena údajně léčí.

Facebooková stránka v Česku má asi 1300 sledujících. Zobrazuje se jako sponzorovaný příspěvek a dosahy reklam, které spustila, jsou v desítkách tisíc lidí.

Stránka vznikla na konci loňského roku a okamžitě spustila přes 50 reklam, aby svůj obsah šířila sociální sítí. Jediný odkaz, který na ni lze dohledat, je na web údajné nadace Sunshine for Kids a platební bránu.

Screenshot z knihovny reklam na facebooku, kde je vidět množství zadané reklamy a její dosah | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nadace bez historie

Na webu jsou opět fotky nemocné dívky a částky v eurech, kterými lze přispět. Samotný web byl zaregistrovaný teprve loni v listopadu, tedy měsíc před spuštěním facebookové kampaně. Hlavní stránka nadace žádné podrobnosti o svém fungování neuvádí, je na ní pouze kontaktní formulář a zahraniční telefonní číslo s americkou předvolbou.

Sbírka je ale podle ředitelky Fóra dárců Kláry Šplíchalové už na první pohled velmi netransparentní a podezřelá.

„Když to řeknu natvrdo, je to hlavně taková ta natažená ruka, žádost o ten příspěvek. Ale není tam žádná konkrétní informace, o jakou organizaci se jedná, jak dlouho působí na trhu, komu už pomohla, jestli tam jsou už nějaké doložené úspěšné příklady, není tam žádná výroční finanční zpráva, nemluvě o tom, že ty informace směřují do zahraničí. Za sebe bych rozhodně nedoporučovala jakkoli přispívat na takto netransparentní a nejednoznačné účely.“

Když jsme na uvedené telefonní číslo zavolali, dovolali jsme se do Izraele, do údajné kanceláře jiné nadace, která nás odkázala na jejich e-mail. Shodný telefon se nám pak podařilo vypátrat i v případě ještě dalších dvou podezřelých nadací, které vypadají totožně, využívají stejné praktiky, jen mění názvy a loga. Facebook už reklamy jedné z těchto nadací zastavil s odůvodněním, že šíří nepravdivé informace.

Podle našich zjištění i platba přes platební bránu míří do Izraele. Tyto informace ale údajná nadace nikde neuvádí.

Ukázka webu podezřelé nadace Sunshine for kids (Obličej dívky z etických důvodů na snímcích zakryla redakce) | Zdroj: iROZHLAS.cz

Elena česky, rumunsky, anglicky

Facebooková stránka s Elenou s naprosto shodným textem a fotografiemi existuje ještě v rumunské a anglické verzi. Stejně tak i webová mutace s platební bránou. Rumunská facebooková mutace je také velmi sdílená a má desetitisícové dosahy.

V české i rumunské verzi jsou v komentářích příspěvky lidí, kteří drží Eleně palce a oznamují, že již přispěli. Kontaktovali jsme jednoho z těchto lidí, jestli se nejedná pouze o uměle vytvořený účet na podporu dosahu příspěvku na facebooku. Žena nám ale potvrdila, že kampani skutečně uvěřila a peníze poslala.

Policie podvodné sbírkové kampaně na sociálních sítích zaznamenává poměrně často. Podle mluvčího policie Ondřeje Moravčíka si pachatelé často přesně vytipovávají, kde kampaň šířit.

„Takto vytvořené stránky nebo fakeové profily na účtech jsou šířené záměrně do skupin, kde lze očekávat větší přítomnost rodičů. Jinými slovy větší přítomnost lidí, u kterých je větší šance, že na to budou reagovat,“ popsal.

V případě, že jste poslali peníze na podezřelou nebo rovnou podvodnou sbírku, doporučuje Ondřej Moravčík obrátit se na policii.