Na sociálních sítích se šíří podvodné sbírky. Pozor na strojově přeložené příspěvky, radí Antivirus

Praha 17:12 13. ledna 2025

Martínek, Kira nebo malá Nina. To jsou jména dětí, jejichž příběhy dojaly Česko a lidé ve velkém přispívali na pomoc s jejich léčbou. Toho se podvodníci neštítí zneužít.

Na sociálních sítích se šíří podvodné charitativní sbírky. Dejte si pozor na strojově přeložené, emočně vypjaté příspěvky, radí Antivirus

„Sází na empatii lidí a jejich snahu pomoct. Zakládají falešné sbírky a peníze si nechají. Často k tomu zneužívají příběhy nebo fotografie skutečných velmi malých, nemocných dětí,“ vysvětluje Jana Magdoňová. Někdy přitom oklamou nejen dárce a dárkyně, ale i samotnou rodinu dítěte.

Zbystřete u sponzorovaných příspěvků

Na co si dát pozor? „V první řadě se zamyslete nad tím, jak jste se o sbírce dozvěděli. Pokud jde o sbírku, o které ve velkém informují česká média, jako tomu bylo v případě Martínka, je velmi pravděpodobné, že se jedná o regulérní sbírku a peníze půjdou tam, kde jsou potřeba,“ říká Jan Cibulka.

Pokud jste se ale o příběhu dozvěděli ze sociálních sítí, je podle Jany Magdoňové na místě opatrnost. „Příspěvky tam může psát kdokoli o čemkoli. V první řadě se podívejte, zda příspěvek na sociální síti nebyl ve skutečnosti reklama,“ apeluje.

„Vypadá bohužel stejně jako ostatní příspěvky na vaší zdi, jen je pod názvem drobným písmem napsáno ‚sponzorováno‘,“ popisuje Jan Cibulka. Že je příspěvek sponzorovaný, sice nutně neznamená, že jde o podvod, je ale dobré zbystřit.

Jak v případě sponzorovaných příspěvků dále postupovat? „Podívám se, kdo za sbírkou stojí. U transparentních sbírek to není problém dohledat. Nespoléhejte se ale jen na stránku, kam vás přivedla reklama na sociální síti, použijte internetový vyhledávač a zkuste si dohledat, co se o sbírce na internetu píše, jestli za ní stojí známá nadace, nadační fond nebo nezisková organizace, informují o ní důvěryhodná média. Dobrým vodítkem je i to, jestli má organizace transparentní účet,“ radí Jana Magdoňová.

„Nebo jestli je dohledatelná ve veřejném rejstříku na adrese justice.cz, kde máte případně možnost nahlédnout i do účetních uzávěrek,“ doplňuje Cibulka.

Důkladně prověřujte

Situace je složitější, pokud jde o zahraniční sbírku. „Samozřejmě nebude v českých rejstřících, v tomto případě bychom byli velmi opatrní. Pokud byste na tuto sbírku opravdu chtěli přispět, je potřeba si ji důkladně prověřit,“ říká redaktorka.

„Určitě pozorně čtěte, co o sobě píše, jestli nadměrně nezneužívá emocí a jestli uvádí dostatek informací, jestli text například nepůsobí jako špatně přeložená angličtina plná stylistických a gramatických chyb,“ radí Jan Cibulka.

Podle ředitelky Fóra dárců Kláry Šplíchalové se všechny legitimní sbírky a nadace snaží být maximálně transparentní. „Konkrétně píší, komu peníze jdou, k jakému účelu. Zároveň není problém takovou nadaci kontaktovat. Organizace taky zveřejňují výroční zprávy a říkají, komu už dříve úspěšně pomohly. Navíc se takové organizace často objevují v médiích,“ vysvětluje Magdoňová.

Falešná sbírka pro Elenu

Nedávno byla na Radiožurnálu tématem podvodná sbírka pro pětiletou Elenu.

„Určitě je to ukázkový případ. Stránka vznikla na konci roku 2024 a hned spustila desítky reklam. Příspěvky, které zveřejňuje, jsou velmi emočně vypjaté, a přitom vůbec neobsahují konkrétní informace. Text působí, že je strojově přeložený z cizího jazyka, a někdy dokonce nedává smysl,“ přibližuje redaktorka Antiviru.

„Na samotné stránce ani nelze dohledat, kdo za sbírkou stojí. Pouze je zde odkaz na web s platební bránou. I ten je velmi podezřelý. Opět obsahuje jen srdceryvné fotky nemocné dívky a slova její údajné matky. Platební brána je v eurech a příjemce peněz je v Izraeli, na webu nejsou dohledatelné žádné údaje o historii nadace, komu dalšímu třeba pomohla, natož nějaké finanční závěrky. Web byl zaregistrovaný teprve v listopadu loňského roku,“ popisuje Cibulka.