Jak na vrácení nevhodných dárků? U e-shopů platí lhůta 14 dnů, kamenné obchody si určují pravidla

Může se stát, že vás dárek pod stromečkem nepotěšil nebo se třeba sešly dva stejné. Případně, že jste sice dostali sluchátka ze svého seznamu přání, ale nic v nich neslyšíte, protože nefungují. Už od pátku můžete vyrazit do obchodů a vracet nebo měnit nevhodné dárky, případně reklamovat ty, které jsou vadné. Pravidla prodejců se ale mohou lišit. Praha 20:31 27. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V této chvíli v obchodech začínají i oblíbené povánoční slevy (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Ne vše ale vrátit lze. Záleží na tom, zda nákup proběhl přes internet nebo v kamenném obchodě. U zboží z e-shopů máme ze zákona 14 dnů lhůtu na vrácení, která začíná běžet s jeho převzetím. To platí vždy, pokud smlouvu o nákupu zákazník uzavřel přes internet a nezaleží na tom, jestli si zboží vyzvednul na prodejně. Někdy lze zboží vrátit dokonce i bez účtenky.

„Stačí jakkoliv prokázat, že jsme zboží nakoupili u prodejce, například i výpisem z účtu. Pokud jde o zboží, které prodává jen daný prodejce, dá se poukázat i na to,“ vysvětluje vedoucí právní poradny spotřebitelské organizace dTest Karolína Valouchová.

Ale i pokud jsme nenakoupili přes e-shop, jde za určitých podmínek také odstoupit od smlouvy. To platí ve chvíli, kdy takovou možnost nabízí sám prodejce. Ten si v takovém případě určí vlastní podmínky. Například, že vrátí peníze jen formou poukázky. To se ale netýká vadného zboží. Tady má samozřejmě kupující právo na výměnu nebo na odstoupení od smlouvy.

Pokud jste zboží nakoupili s větším předstihem, ani to mnohdy nevadí, protože obchody často nabízejí na vrácení delší lhůty než čtrnáct dnů. Například Datart zákazníkům vymění dárky pořízené už v době od prvního listopadu. A to pokud zákazník splní několik podmínek.

„Nepoužité, nepoškozené a nerozbalené zboží včetně veškerého příslušenství přineste na kteroukoliv prodejnu nejpozději do 12. ledna 2025,“ uvádí jeho mluvčí Petra Psotková. Obchod umožní výměnu za jiné zboží nebo kupující získá dárkovou kartu.

Poukaz na nákup získají lidé také u nepoužitého, nepoškozeného a originálně zabaleného zboží třeba i u Alzy. Tady až do konce ledna příštího roku. Pokud je zboží rozbalené, obchod to při případném vrácení obchod zohlední, stejně jako další věci. „Pokud zákazník vrátí zboží ve špatném stavu nebo poškozené, nabídneme vrácení za sníženou cenu formou poukazu, který zohledňuje míru opotřebení,“ přiblížila mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.

Ovšem například na kosmetické zboží, které nese známky používání, se možnost vrácení nevztahuje. Ze zákona nelze například vrátit ani zboží vyrobené na individuální přání zákazníka nebo zvukové nahrávky, počítačové hry, noviny a jiná periodika.

V této chvíli v obchodech začínají i oblíbené povánoční slevy. Lidé by si ale měli dát pozor na to, zda je nabízená sleva skutečně slevou. Zákazníky by ale měla od loňska chránit novela zákona o ochraně spotřebitele.

„Prodávající mají povinnost informovat o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy,“ připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Aby si mohl zákazník cenu jednoduše porovnat. Jen za první pololetí letošního roku Česká obchodní inspekce zjistila porušování tohoto zákona ve více než sedmdesáti případech z téměř pěti set provedených kontrol.