Zájem o koupi Liberty Ostrava má několik subjektů. Tým insolvenčního správce oslovil 230 investorů

Zájem o koupi zkrachovalé huti Liberty Ostrava projevilo několik subjektů, které nyní mohou do 23. dubna podat závazné nabídky v prvním kole výběrového řízení. Počet zájemců teď nelze zveřejnit. V úterý to řekl insolvenční správce huti Šimon Peták. Lhůta pro vyjádření zájmu o koupi podniku uplynula v pondělí. Ostrava 10:13 8. dubna 2025

„Oslovili jsme celkem 230 investorů. V tuto chvíli nemůžeme zveřejnit počet zájemců, abychom neovlivnili jejich chování ve výběrovém řízení,“ sdělil Peták pro Radiožurnál. Jeho tým oslovil 144 strategických a 86 finančních investorů.

Závazné nabídky mohou zájemci podávat do 23. dubna do 14.00. O výsledku prvního kola výběrového řízení budou účastníci vyrozuměni do 25. dubna. Následovat bude druhé kolo, ve kterém účastníci, kteří předloží nejvyšší nabídky, budou mít možnost zvýšit své nabídkové ceny.