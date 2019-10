Obce se bojí přetížených silnic. Objíždět placené úseky se ale dopravcům po zavedení mýta nevyplatí

Zhruba dva a půl měsíce zbývají do zavedení mýtného na části silnic prvních tříd. Kraje se bojí, že kamiony budou zpoplatněné úseky objíždět a dopravní zátěž se přesune do obcí. Úřady tvrdí, že to hrozí nejméně na 29 místech v celém Česku. Podle propočtů Radiožurnálu se ale dopravcům objížďky spíše nevyplatí. Jedním z míst, kde by ale řidiči objetím zpoplatněného úseku mohli ušetřit, je třeba silnice mezi Klatovy a Strakonicemi. Praha 6:00 20. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia říká, že pro dálkovou dopravu je důležitá rychlost a bezpečnost. Ilustrační foto | Foto: Creative Commons Attribution 2.5 Generic, Raymondo166

„Podle posledního sčítání ministerstvem dopravy tudy za den projede celkem 6000 vozidel. Z toho jde asi v 1500 případech o těžké nákladní automobily,“ popsal nedávno starosta jihočeské vesnice Střelské Hoštice Luboš Kupka (zvolený za ODS). Obec leží na silnici číslo 22, která spojuje Klatovy a Strakonice.

Kupka se bojí, že po zavedení mýtného bude provoz ve vesnici ještě silnější než teď. „Ve středu obce je základní a mateřská škola, Jednota, obecní úřad i pošta. Už v současné době je ve špičce problém přejít silnici,“ vysvětluje.

Jeho obavy by mohly být oprávněné. Právě přes Střelské Hoštice by totiž od ledna mohly začít jezdit kamiony, které se potřebují dostat z Plzně například do jihočeských Vodňan. Důvod? Kratší cesta přes Písek bude nově zpoplatněná.

Pokud řidiči pojedou delší trasou přes Klatovy a právě Střelské Hoštice, zaplatí sice víc za naftu, nebudou ale platit mýto. V součtu tak za jednu jízdu ušetří asi stokorunu.

Podobných možných objížděk je v Česku podle výpočtu Radiožurnálu sedm.

Mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix ale míní, že dopravci nebudou na objízdné trasy sjíždět ani tam. „Především pro dálkovou dopravu je důležitá rychlost a bezpečnost, ne nějaké objíždění vesničkami, kam se kamiony téměř nevejdou,“ říká.

Jak jsme počítali Radiožurnál si od krajů vyžádal seznam silnic, kudy podle nich kamiony budou objíždět zpoplatněné úseky silnic prvních tříd. Posléze jeden po druhém zkontroloval, zda se to dopravcům vyplatí (viz tabulka na konci textu). Počítala se cena za jednu cestu po zpoplatněné a nezpoplatněné trase.

Kompenzace za mýto

U dalších víc než dvou desítek nově zpoplatněných úseků buď objížďka vůbec neexistuje, nebo je tak dlouhá, že by se dopravcům jízda po ní nevyplatila. Kvůli možnému rozšíření kamionové dopravy na vedlejší cesty obce i kraje v minulosti několikrát vyzvaly vládu k tomu, aby mýtné na 900 kilometrech silnic prvních tříd nezaváděla.

To ale podle premiéra Andreje Babiše (ANO) není možné. „Samozřejmě je to problém, protože pokud soutěž na mýto zahrnovala těchto 900 kilometrů a očekává se tam nějaký výnos, tak teď těžko můžeme říct, že se to všechno zruší,“ vysvětluje.

Kraje chtějí kompenzaci

Kraje proto po státu chtějí aspoň kompenzace za zavedení mýta – v součtu čtyři miliardy korun. Hodlají je použít hlavně na opravy vedlejších silnic, které by podle nich mohly poškodit kamiony objíždějící zpoplatněné úseky.

Peníze plánují využít rovněž na nákup nových dopravních značek.

„Požadujeme také dořešení využití satelitního systému k pokutování tranzitních vozidel, která záměrně budou objíždět zpoplatněné úseky,“ nastiňuje mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

„Chtěli bychom také, aby Státní fond dopravní infrastruktury finančně podpořil navrhované úpravy, které by ochránili silnice druhých a třetích tříd, a to zejména dopravní značení omezení dopravy na dvanáct tun.“

O penězích na případné opravy vedlejších silnic je ochotné ministerstvo dopravy s kraji jednat – nejdříve ale až na začátku příštího roku. Kolik peněz kraje dostanou, bude podle mluvčí resortu Lenky Rezkové záležet třeba na tom, kolik peněz bude mít na konci roku v rozpočtu Státní fond dopravní infrastruktury.