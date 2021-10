Kilo vánočního kapra za 120 korun. Rostoucí náklady a cenová hladina vede k dalšímu zdražování ryb

Rybářství Třeboň očekává, že kilogram kapra bude při vánočním prodeji u stánků stát kolem 120 korun. Meziročně tak zdraží asi o deset procent. Příčinou jsou rostoucí náklady i stoupající cenová hladina nejen v České republice, ale i v zahraničí. Přesné ceny budou jasnější po podzimních výlovech. Při výlovu rybníku Rožmberk to v pondělí řekl předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek. Rožmberk 11:08 11. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavním artiklem jsou živé ryby, především kapr šupinatý a lysý (ilustrační foto) | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Cena okolo 120 korun za kilogram je prvotní odhad.

„Nezdražují jenom jednotlivé věci, ale zvyšuje se cenová hladina. Nejsou to jenom vstupy. Náš podíl exportu je minimálně 70 procent, tak vidíme, co se děje i v okolí, v Rakousku, Německu. Cena bude tak i na českém trhu vyšší, zatím odhadujeme okolo deseti procent, nicméně musí to potvrdit ještě samotný výlov, protože letošní rok není nikterak příznivý: duben, květen studený, ryba neměla takové přírůstky jako jiná léta. Čekáme na výsledky hlavně velkých rybníků a Rožmberk nám napoví, jak se rok vyvíjí,“ řekl Provázek.

Z podzimních výlovů, jež začaly před necelými dvěma týdny, čeká Rybářství Třeboň výnos dva tisíce tun tržních ryb a 300 tun vedlejších ryb. Fish Market je výhradním prodejcem živých ryb a výrobků z ryb holdingu Rybářství Třeboň.

Hlavním artiklem jsou živé ryby, především kapr šupinatý a lysý. Přibližně 70 procent produkce ryb vyváží do Evropy, 30 procent jde na domácí trh převážně před Vánoci. Nejvíc firma vyváží do Německa a Polska, také do Francie, Rumunska či Itálie.

Příznivý vývoj na trhu

Letošní vývoj na trhu je podle Provázka zatím příznivý, ceny stabilizované.

„Konec loňského roku byl silně zmatený, všude rostla covidová čísla, i v zahraničí. Většina rybářství se snažila koncem roku rybu vyprodat, protože nejistota letošního jara byla obrovská. Naštěstí s ústupem covidu v dubnu se trh rozběhl a od Velikonoc začal fungovat standardně, možná i líp, jak se ryba před tím všude vyprodala. Fungovalo Německo, kupodivu i Polsko, které se vždycky v tuto dobu zastaví, fungoval sportovní rybolov,“ řekl Provázek.

Za loňský rok získala firma Fish Market kompenzaci osm milionů korun za ušlé tržby z výrobků. U nich byl pokles markantní. „Nefungovaly restaurace, celá gastronomie,“ řekl Provázek.

Třeboňští rybáři v pondělí zahájili čtyřdenní výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Slavnostní výlov s doprovodnými akcemi, kam jezdilo 50 tisíc lidí, kvůli koronaviru již druhý rok po sobě zrušili. Z Rožmberka čekají výnos 150 tun ryb, řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Rybářství Třeboň je největší producent sladkovodních ryb v Evropě. Na tuzemské produkci ryb se podílí 15 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapři, zbytek líni, candáti, štiky, sumci, amuři, tolstolobici a okouni. Firma má 100 zaměstnanců, hospodaří na 440 rybnících o výměře osm tisíc hektarů. Na vývoz jde 70 procent ryb.