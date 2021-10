S fixacemi cen energií bych byl opatrný, zdražení nás čeká v desítkách procent, říká expert Šnobr

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s energetickým expertem Michalem Šnobrem

Jak dlouho už předpovídáte překotný růst cen plynu a elektřiny?

Byla to v podstatě otázka času, covid to pravděpodobně zdržel a ještě ten růst zrychlil do té míry, že teď vidíme doslova astronomické ceny jak na komoditách, tak na povolence CO2.

Cena elektrické energie na burze je k začátku roku dvojnásobná oproti letošnímu lednu. Cena plynu vystřelila o 150 procent. Můžete mi vysvětlit proč?

Je to především souběh několika věcí, zaprvé je potřeba říct, že se rozjely všechny ekonomiky světa po covidovém období téměř najednou, čili velká poptávka. A druhá věc je to, že Evropa prožila studenější zimu, zásobníky v tomto okamžiku nejsou tak plné, jako obvykle bývaly. Německo a některé další země vyrobily v letošním roce méně větrné elektřiny, málo foukalo. A je tu určitá hrozba toho, že zima by mohla být znovu studenější, to znamená, že určitým způsobem vznikla panika, že nebude dostatek energie. Do toho Německo vlastně odstaví první polovinu jaderných elektráren. Takže těch nejistot a zároveň zvýšené poptávky najednou bylo příliš mnoho a ceny vystřelily.

Energetický expert a minoritní akcionář firmy ČEZ Michal Šnobr. | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

Dnes asi nemá smysl cenu energie fixovat právě proto, že jsou hodně vysoko?

Přesně tak. Jsme v situaci, kdy cena plynu a elektřiny na rok 2022 je nesmírně vysoko. Ale když se podíváte na budoucí obchody na rok 2023 a 2024, tak ty ceny jsou podstatě menší, a to o desítky procent. To znamená teď jít do fixace je určité riziko, že si zafixujete naopak na ty roky poměrně vysokou cenu a bude vás to mrzet. Takže teď bych s takovou fixací byl velmi opatrný, na druhou stranu vím z trhu, že ti velcí obchodníci ještě pořád prodávají elektřinu a plyn za přijatelné ceny. Takte i teď se dají uzavřít přijatelné ceny.

Jak velké zdražení nás tedy čeká od 1. listopadu?

To zdražení nás čeká v desítkách procent. Někteří obchodníci, kteří mají existenční problémy, se je pokusí přenést na spotřebitele, a tam to zdražení může být výrazně horší. Na druhou stranu jim můžete smlouvu vypovědět, odejít nebo trvat na podmínkách fixace. Nicméně to je ta nedomyšlená část, že jste v té situaci uvězněn, protože když od nich odejdete a půjdete k jinému dodavateli, tak vám aktuálně o moc lepší cenu nedá. Takže to je taková zkouška českého trhu, jak funguje a nefunguje. A do budoucna by se tohle mělo změnit.

