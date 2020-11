Stát kladně vyřídil 554 žádostí zájezdových dopravců za 541 milionů z programu COVID Bus

Ministerstvo dopravy rozdělilo už větší část kompenzací z programu COVID Bus pro autobusové zájezdové dopravce. Ke středě 18. listopadu kladně vyřídilo 554 žádostí za 541 milionů korun. Celkem dosud dopravci podali 957 žádostí o 947 milionů korun. Uvedl to ve čtvrtek ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Dopravci mohou žádosti podávat do 25. listopadu. Stát v rámci programu mezi ně rozdělí až miliardu korun. Praha 15:49 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo dopravy rozdělilo už větší část kompenzací z programu COVID Bus pro autobusové zájezdové dopravce. Ke středě 18. listopadu kladně vyřídilo 554 žádostí za 541 milionů korun (ilustrační foto) | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

Ministerstvo dopravy program spustilo v závěru října. Jednotlivé žádosti začalo postupně vyhodnocovat od předminulého týdne. Peníze nyní dopravcům rozesílá.

Tuzemští dopravci žádají stát o pomoc, polovině z nich hrozí krach. Krize v oboru potrvá i na podzim Číst článek

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od 12. března, tedy začátku nouzového stavu, do konce letošního června. Dopravní firmy se tehdy dostaly se svými příjmy téměř na nulu. Stát zohlední výpadek trhu až do konce školního roku.

Žádosti mohou dopravci posílat výhradně elektronicky. Výše dotace se vypočítává na sedačku a den. Stát peníze rozděluje podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. Nejvíce, až 135 korun za den, dostávají dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO VI.

Ministerstvo dopravy počítá s tím, že na kompenzace poskytne až miliardu korun. Polovinu z celkové částky by mělo dodat z vlastních zdrojů, další půlmiliardu z nevyčerpaných peněz z programu COVID Nájemné.

Krize v Česku zasáhla až 2000 zájezdových dopravců provozujících dohromady zhruba 9000 autobusů. Podle zástupců dopravních firem by polovině z nich hrozil bez pomoci státu okamžitý krach.