Krycí doklady, otvírání uzamčených skladů. Česká obchodní inspekce má nové pravomoci

Česká obchodní inspekce může od středy používat nepravé doklady. A také vnikat do uzamčených skladů a dalších prostor. Širší pravomoci jim dává novela, kterou v červenci posvětil Senát. Někteří politici považují změny za nebezpečné. Úřad ale namítá, že falešná identita zefektivní kontroly. A navíc má ochránit samotné inspektory - dosud se museli prokazovat vlastními doklady, a tak obchodníci znali nejenom jejich jména, ale třeba i adresu. Praha 7:24 1. listopadu 2017

Stánkaři, autobazary nebo předváděcí akce. To jsou případy, které jsou pro inspektory na kontrolu nejsložitější. Obchodníci si je totiž často pamatují nebo se o nich vzájemně informují. Pro inspekci je tak skoro nemožné zjistit jejich skutečné prodejní praktiky.

„Z naší zkušenosti vyplývá, že skutečně mají, třeba velké sítě autobazarů nebo prodejci na předváděcích akcích, svojí sdílenou databázi, protože tam přijdete a už v prvním okamžiku na předváděcí akci oni říkají těm hostům - je tady Česká obchodní inspekce. Taková kontrola nemůže probíhat normálně," řekl Radiožurnálu mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Tomu by měly zabránit krycí doklady, které ode dneška můžou inspektoři používat. Zároveň by je ale měly taky ochránit.

Některým politikům se ale možnost využívat skrytou identitu nezamlouvá - k hlavním kritikům patří třeba senátor z hnutí Starostové a nezávislí Jan Horník. Dosavadní kontrolní systém považuje za dostatečný. „Dělat utajování, tak to už mi připomíná doby před okem 1989," argumentoval Horník.

Až za půl roku

Obavy jsou hlavně z toho, aby nedošlo ke zneužívání falešných dokladů. To ale podle České obchodní inspekce prakticky není možné - a stejný názor má i ministr průmyslu a obchodu z ČSSD Jiří Havlíček.

„Rozhodně to nebude tak, že inspektor dostane krycí doklady a bude s nimi moci nakládat řadu dní nebo týdnů. Doklady budou vydány pouze na danou konkrétní kontrolní akci, podléhá to několikanásobnému schválení,“ vysvětlil Havlíček.

Skrytou identitu navíc nebudou moct využívat všichni inspektoři, kterých jsou v Česku asi tři stovky, ale jen někteří z nich.

„V každém kraji by měl být asi jeden, dva, tři inspektoři, kteří budou mít krycí doklad, budou v rámci celé České republiky, ale zároveň inspektor se může vydat na kontrolu, kde byl jiný inspektor s krycím dokladem, ale pro toho prodejce už není jasně od prvního okamžiku zřejmé, že se jedná o inspektora České obchodní inspekce, protože mají někde ve své databázi," upřesňuje Fröhlich.

Vybrané inspektory prověří Národní bezpečnostní úřad i ministerstvo vnitra. Projít budou muset taky řadou školení - i proto si krycí doklady v praxi vyzkouší zhruba až za půl roku.

Otevírání skladů

Co ale můžou dělat už ode dneška je otevírání uzamčených prostor, pokud budou mít podezření, že jsou v nich ukryté padělky. Vniknout tam budou moct i bez přítomnosti majitele - dohlížet na to ale bude muset další nezávislá osoba.

K takovému kroku nicméně budou muset mít podle Fröhlicha pádný důvod. „My cíleně nepůjdeme na tržnici, protože se jdeme vlamovat do uzamčených prostor. My tam půjdeme na kontrolu. Když tam budeme svědky toho, že právě teď začínají skrývat padělky před kontrolou České obchodní inspekce, tak operativně inspektor bude muset mít souhlas svého nadřízeného, musí předložit důvod, proč takový souhlas chce, aby se tam mohla Česká obchodní inspekce do toho zamčeného prostoru dostat,“ vysvětlil Fröhlich.

I to bylo v červenci na plénu Senátu při schvalování zákona častým terčem kritiky, zejména pravice. Nesouhlasil s tím tehdy třeba senátor za ODS Tomáš Grulich. „Česká obchodní inspekce je inspekce obchodu a neměla by mít právo, aby vstupovala do těch skladům. To už je opravdu jak výzvědná služba," myslí si Grulich.

Do teď se ale často stávalo, že obchodníci v zamčených prostorách ukrývali padělané zboží - a kontrola neměla šanci se k němu dostat. Česká obchodní inspekce si proto od nových pravomocí slibuje hlavně větší efektivitu.