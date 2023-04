‚Regulační průhlednost.‘ Evropský parlament schválil první soubor opatření pro kryptoměny na světě

Evropský parlament (EP) ve čtvrtek drtivou většinou schválil nařízení MiCA, což jsou pravidla regulace kryptoměnových trhů. Je to první ucelenější sada předpisů pro kryptoměnové odvětví na světě, uvedla agentura Reuters. EP schválil i další opatření, která se v odvětví kryptoměn zaměřují na boj proti praní špinavých peněz. Europoslanci za Českou pirátskou stranu opatření kritizují, chtějí zachovat určitou míru anonymity. Štrasburk 17:34 20. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Schválená pravidla budou platit od poloviny příštího roku. (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic/Illustration | Zdroj: Reuters

Převody virtuálních aktiv, jako jsou bitcoiny, dosud evropská legislativa o finančních službách nijak neupravovala. Nyní pro regulaci MiCA (Markets in Crypto-assets) hlasovalo 517 europoslanců, 38 jich bylo proti a 18 se hlasování zdrželo.

Schválená pravidla budou platit od poloviny příštího roku. Požadují, aby se firmy, které v unii nabízejí služby v odvětví kryptoměn, registrovaly a poskytly přesné údaje o své identitě. Pak získají licenci od regulačních orgánů EU. Pravidla už dříve schválily unijní státy.

„Díky regulaci MiCA získalo evropské odvětví kryptoaktiv regulační průhlednost, kterou země jako Spojené státy nemají,“ uvedl europoslanec Stefan Berger z frakce Evropské lidové strany (EPP), který zákon předkládal. Dodal, že tak EU získá konkurenční výhodu.

„Doufám, že by se naše pravidla mohla stát vzorem pro další země,“ řekla ve středu v debatě o souboru opatření eurokomisařka pro finanční služby Mairead McGuinnessová.

Nespokojenost vyjádřila europoslankyně Aurore Lalucqová z levicového uskupení Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D). „Kryptoměnoví hráči budou moct začít uplatňovat základní pravidla tradičních financí,“ uvedla při středečních debatách. „Je to dobré, je to lepší než nic, ale stačí to? Ne,“ řekla Lalucqová.

Vyjádřila také politování nad plánovanými termíny podávání žádostí a na příkladu vysvětlila, že největší platforma pro obchodování s kryptoměnami na světě, kryptoměnová burza Binance, bude schopna vyhovět požadavkům MiCA až za 18 měsíců. „Tedy za 18 měsíců, během kterých nebudou mít střadatelé žádnou ochranu,“ dodala.

Aby se zašlo při regulaci kryptoměn ještě dál, požadovala v příspěvku na blogu na začátku dubna i členka dozorčí rady Evropské centrální banky (ECB) Elizabeth McCaulová.

EP také hlasoval poměrem 529 ku 29 pro samostatná opatření známá jako nařízení o převodu finančních prostředků. Ta vyžadují, aby provozovatelé kryptoměnových služeb identifikovali své zákazníky tak, aby zabraňovali praní špinavých peněz.

Nová pravidla pro kryptoměny uškodí neziskovým organizacím a whistleblowerům, varují čeští Piráti, kteří hlasovali proti nové legislativě. "Nová opatření povedou k povinné registraci či identifikaci vlastníků kryptoměn. To bude problém například pro financování disidentů, jako je ruský opozičník Alexej Navalnyj," uvedli Piráti v tiskové zprávě.

Určitá míra anonymity

„Piráti vidí kryptoměny spíš jako takovou digitální hotovost, a proto si nemyslíme, že by mělo být ve všech případech dohledatelné, kdo tu transakci odesílá, měla by určitě existovat určitá míra anonymity pro transakce s kryptoaktivy. A proto Piráti nemohli tuto legislativu podpořit a hlasovali jsme proti ní,“ řekl ČTK europoslanec za Piráty Marcel Kolaja.

„Zavedení pravidel MiCA bude mít za následek určité pročištění trhu, protože obchodníci s kryptem a různé bitcoinové směnárny a burzy budou moci fungovat na základě povolení. Zároveň by mohly investice do kryptoměn získat větší důvěru mezi širokou veřejností,“ dodal ředitel české společnosti Bit.plus Martin Stránský.

Podle analytika XTB Štěpána Hájka se prostoru kryptoaktiv dostává jasných pravidel hry, které mají především ochránit uživatele. „Rozhodnutí pro jeden z největších trhů v EU může podpořit další postup regulace ve Spojených státech, kde jsme se výraznější regulace zatím nedočkali,“ uvedl Hájek. Připomněl, že kroky EP přichází po loňském krachu burzy FTX a následně nucenému uzavření dvou plně regulovaných kryptobank v USA. „Pro celý trh je regulace velmi dobrou zprávou, jelikož se spekulovalo o úplném zákazu kryptoměn,“ dodal Hájek.

Na cenu největších kryptoměn nebude mít podle Hájka rozhodnutí o regulaci bezprostřední dopad. Postupem času by ale u některých kryptoměn mohlo dojít k tlumenějšímu růstu, jelikož větší regulace podle něj zamezí manipulaci s cenou a dalším podivným praktikám.