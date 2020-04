‚Mediální scéna se může zásadně přepsat.’ Jak vidí šéfredaktoři budoucnost zpravodajských titulů?

Zpravodajská média v Česku zaznamenala kvůli krizi spojené s koronavirem za březen rekordní výsledky v čtenosti, sledovanosti i poslechovosti. Budou ale příští měsíce pro tuzemské deníky, týdeníky, měsíčníky a weby jenom radostné? Na to jsme se v anketě serveru iROZHLAS.cz zeptali šéfredaktorů napříč soukromým mediálním spektrem. Většina zaznamenala odliv inzerentů, kteří mnohé tituly živí. Budoucnost se ale podle nich těžko odhaduje. Anketa Praha 6:00 6. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfredaktoři a ředitelé jednotlivých redakcí napříč mediálním spektrem pozorují odliv inzerentů. Ilustrační foto | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Budoucnost médií si většina z oslovených šéfredaktorů nedovoluje odhadovat. „Mají ji v rukou občané. Když přestanou za obsah platit, přepíše se mediální scéna zásadním způsobem,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz například šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery.

Prozatím to ale vypadá, že online servery budou z koronavirové krize, pokud jde o čtenost, těžit. Jak vyplývá z dat NetMonitoru, všem zpravodajským webům vzrostla čtenost.

Pokles v prodeji zaznamenávají ale šéfové většiny tištěných periodik. Většina jich nicméně v anketě říká, že se s nižšími zisky ze stánků vyrovnají. „Nouzový stav samozřejmě částečně omezil prodej na stáncích,“ uvedl například ředitel Deníku N Ján Simkanič.

Podobně odpověděli ředitelka redakcí Economie Zuzana Kleknerová nebo Roman Gallo, ředitel redakcí Vltava Labe Media, kam patří Deník.

Výjimkou jsou deník Blesk, týdeník Echo a Reflex nebo měsíčník Reportér. Jejich budoucnost vidí skepticky i někteří kolegové z online prostoru. „Očekávám, že právě tištěné tituly budou zasaženy nejvíc a nemá teď smysl spouštět další,“ napsal redakci šéfredaktor serveru Info.cz Michal Půr.

Méně inzerce

Šéfredaktoři a ředitelé jednotlivých redakcí napříč mediálním spektrem pozorují odliv inzerentů. „Jako všichni cítíme úbytek inzerentů, zvláště z některých oborů, které v této roční době zpravidla inzerují. Například cestovní kanceláře. Jak se bude trh vyvíjet v budoucnu, těžko odhadovat,“ řekl šéfredaktor serveru Novinky.cz Vladimír Dušánek.

Nepříjemné dopady může mít situace na internetový Deník Referendum nebo týdeník Forum24, jemuž v některých případech klesly příjmy z reklamy až o 60 %. „Úbytek příjmů bude částečně vyvážen značným nárůstem čtenosti webu a zvýšenou podporou našich čtenářů ve veřejné sbírce. Díky tomu může náš web tuto krizi přežít,“ napsal serveru iROZHLAS.cz šéfredaktor Fóra24 Pavel Šafr. Problémy s inzercí naopak nepozorují zástupci Deníku N nebo serveru Hlídacípes.org.

Otázka, kterou iROZHLAS.cz směřoval na šéfy 26 médií, zněla:

Jak vidíte budoucnost vašeho titulu? Zaznamenáváte například propad prodejů a pokles inzerce?

Vrátilo se celkem 19 odpovědí. Nereagovali šéfredaktor deníku Právo Zdeněk Porybný čí šéfredaktoři titulů z vydavatelství Mafra, jež spadá pod holding Agrofert, který premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenského fondu. Šéfredaktor Mf Dnes Jaroslav Plesl a šéfredaktor Lidových novin a serveru Lidovky.cz István Léko neodpověděli vůbec. Šéfka serveru iDnes.cz Naděžda Petrová a šéfredaktor deníku Metro David Holeček pouze odkázali na zástupkyni v obchodním oddělení. Ani od ní ale odpovědi nepřišly.

Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt

Erik Tabery | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Zažíváme dva protichůdné pohyby. Dramatický nárůst čtenosti našeho webu, kde máme například proti stejným týdnům loňského roku nárůst návštěvnosti o až 1230 %. Vedle toho ale pochopitelně vnímáme pokles placeného obsahu ve volném (v trafikách, stáncích) prodeji. Naštěstí se zatím zdá, že čtenáři pozitivně reagují na naši výzvu, aby si, když nemohou do trafiky, předplatili Respekt. Třeba jen v digitální podobě.

Inzerce v jistém ohledu téměř přestala existovat. Podle mě ale to nejtěžší média ještě čeká, protože lidé mohou výrazněji šetřit a neobnovovat předplatné. Budoucnost médií mají v rukou občané. Když přestanou za obsah platit, přepíše se mediální scéna zásadním způsobem.

Dalibor Balšínek, šéfredaktor internetového deníku Echo24.cz

Dalibor Balšínek | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Mimořádná situace ještě více naši redakci semkla dohromady a zvýšila nasazení, protože jako malé nezávislé médium jsme v ohrožení. Myslím, že to cítí i naši čtenáři. Týdeníku Echo jako jednomu z mála časopisů vůbec nespadly prodeje na stánku (PNS hlásí propady časopisů mezi 25 až 40 procenty), nebývalým tempem nám roste digitální předplatné na deníku Echo24 a EchoPrime, ale zaznamenáváme nárůsty také tištěného předplatného, protože jsme mimořádně zavedli i měsíční předplatné tištěného Týdeníku Echo.

Redakce je rozdělena do tří videoskupin – Týdeník Echo, deník Echo24 a Obchod. Jsme v denním kontaktu, ale i když nám vše funguje beze změny, už se těšíme, až se potkáme všichni osobně. Home office a videokonference ledacos řeší, ale osobní kontakt nikdy nenahradí.

Michal Půr, šéfredaktor serveru Info.cz

Michal Půr | Zdroj: Repro ČT24

Zatím nepozoruji, že by krize na Info.cz měla nějaký výraznější dopad. Pozitivum je, že jako internetový projekt (stejně jako ostatní podobné projekty) jsme zaznamenali rekordní návštěvnost. Negativum je určitá nejistota, která se týká reklamních výnosů. Je patrný určitý pokles ceny displejové reklamy, který by mohl podle mého odhadu dosáhnout zhruba 50 procent. Vyšší návštěvnost propad částečně vykompenzuje, ale nikoliv zcela.

Očekávám, že v následujících měsících budou mít velkou výhodu efektivní redakce s velmi nízkými náklady, kam počítám i Info.cz. Výhodou je, když za médiem stojí silný investor a díky tomu lze rovněž očekávat, že největší vydavatelství v Česku přežijí krizi bez větších problémů. Samozřejmě se dá očekávat snižování nákladů, které postihne především velké projekty, protože malí vydavatelé už většinou nemají možnost náklady dále snižovat.

Výpadek výnosů nicméně zatím nepozorujeme, naopak jsme některé nové klienty získali. I tak nás ovšem současná krize ovlivnila. Očekávám, že právě tištěné tituly budou zasaženy nejvíc a nemá teď smysl spouštět další. Vyloženě o život budou bojovat menší projekty, za nimiž silný investor nestojí.

Zemětřesení bych pak očekával na trhu s lifestylovými „printovými“ tituly, které čeká skutečně masivní výpadek inzerce. Mnozí z nich ho nepřežijí. Obrovská šance je současná krize pro veřejnoprávní média, protože mají stálý příliv financí. Je vidět, že jí zatím využívají. Raketově roste sledovanost i návštěvnost veřejnoprávních televizí i webů. Do budoucna tady vidím malé riziko, aby se takto velká veřejnoprávní média nestala ještě „chutnější“ kořistí některých politiků.

Pavel Šafr, šéfredaktor deníku Forum24

Pavel Šafr | Zdroj: Český rozhas

Pro provoz internetového deníku Forum24 je pandemie koronaviru nebezpečná, neboť se dramaticky snížily ceny reklamy v inzertních systémech, na něž jsme napojeni. Někdy i o 60 %. Úbytek příjmů bude částečně vyvážen značným nárůstem čtenosti webu a zvýšenou podporou našich čtenářů ve veřejné sbírce. Díky tomu může náš web tuto krizi přežít.

Pro náš měsíčník Revue Forum rovněž očekáváme ztíženou situaci kvůli poklesu prodejů na stáncích, ale zde ještě nemáme přesné informace z trhu. Deník Forum24 měl v měsíci březnu rekordní čtenost. Podle NetMonitoru 2 140 000 reálných uživatelů a 16,8 milionu zobrazených stran.

Jakub Unger, ředitel zpravodajství Seznam.cz

Jakub Unger | Zdroj: Seznam.cz

Vzhledem k mimořádné situaci očekáváme, že celý reklamní trh půjde dolů. Z pohledu sledovanosti a mediálního zásahu nicméně v Seznamu zaznamenáváme mimořádné, dominantní období 2 – například server Seznam Zprávy zaznamenal v březnu přes 320 milionů zobrazení a podle čerstvých dat NetMonitoru ho navštívilo 5,9 milionu uživatelů. Sesterský zpravodajský portál Novinky.cz pak zaznamenal 6,6 milionu uživatelů, respektive 555 milionů zobrazení za měsíc.

Robert Čásenský, šéfredaktor měsíčníku Reportér

Robert Čásenský | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Objem inzerce se napříč celým mediálním trhem viditelně snížil. Je to přirozená a logická reakce na zmrazení části ekonomiky. Přestože jsem přesvědčen, že média si dobrou cílovou skupinou čtenářů/posluchačů/diváků/sledujících budou pro inzerenty i nadále tou nejlepší volbou, myslím, že návrat k normálu nějaký čas potrvá. Současná doba s sebou naopak nese zvýšený zájem publika, což musí média těšit, nás v Reportéru určitě. Do budoucna se dívám se skeptickým optimismem. Bude to pro média těžké období, ale pokud se budou po všech stránkách (obsah, hospodaření, efektivita apod.) snažit, přežijí a mohou se rozvíjet. U Reportéra se o to budeme snažit na plný plyn.

Radek Lain, šéfredaktor deníku Blesk

Radek Lain | Zdroj: Repro ČT24

Prodeje deníku Blesk žádný výrazný propad nezaznamenaly, a to díky dvěma faktorům: distribuce funguje prakticky se 100% jistotou, takže jsou až na drobné výjimky zásobena takřka všechna prodejní místa. Důležité také je, že lidé mají neomezený přístup do supermarketů. Výkyvy pozorujeme jen ve změně rytmu a chování obyvatel. Problém je jen v tom, že se nedostaneme na stovky míst malých prodejců, kteří kvůli nouzovým opatřením museli uzavřít svoje obchody.

Co se týká webu Blesk.cz, daří se nám díky mimořádně kvalitnímu online zpravodajství poutat pozornost čtenářů a uživatelů internetu, v porovnání s únorem se naše návštěvnost v březnu zvýšila o zhruba 10 %. Co se týká inzertních příjmů, nemám dostupné informace, naše obchodní oddělení situaci teprve analyzuje. Budoucnost Blesku vidím velmi pozitivně, několikatýdenní nouzový stav se naší pozice nejsilnějšího hráče nijak výjimečně nedotkne, spíše naopak.

Ján Simkanič, ředitel Deníku N

Ján Simkanič, Deník N | Foto: Barbora Linková | Zdroj: Český rozhlas

Potvrzuje se, že v době pandemie je důležitost rychlých a důvěryhodných zpráv klíčová, což se odráží ve velkém a v našem případě rekordním zájmu o zpravodajství i o bezplatnou aplikaci Minuta po minutě. S tím koresponduje i růst předplatitelů, kterých máme už 18 000. Nouzový stav samozřejmě částečně omezil prodej na stáncích, ale tam je na závěry ještě příliš brzy a věřím, že po odeznění nejpřísnějších restrikcí se situace rychle vrátí do normálu. Na inzerci tolik závislí nejsme, ale obecně je vidět větší opatrnost a odkládání kampaní na vhodnější načasování.

Josef Pazderka, šéfredaktor serveru Aktuálně.cz

Josef Pazderka | Foto: Tomáš Roček | Zdroj: Český rozhlas

Zaznamenáváme rekordní zájem čtenářů, ale zároveň nejistotu inzerentů, co bude dál. Některé z firem pozastavují inzerci a posouvají ji na pozdější období. Zmizely výrazné sportovní akce letošního roku, segment cestovního ruchu a kultury je těžce zasažen. Jiným firmám se ale naopak daří. Rozhodně podle mého názoru hlavně délka celé koronakrize i nouzových vládních omezení. Ztráty přijdou, snad nebudou fatální.

Zuzana Kleknerová, ředitelka redakcí Economie

(odpovídá za šéfredaktorka Hospodářských novin Martina Jašminského)

Zuzana Kleknerová | Zdroj: Economia a. s.

Sázíme na to, že právě v dobách, jako je tato, čtenáři oceňují objektivní a relevantní informace. Čísla, která vidíme, nás v tom jednoznačně utvrzují. Návštěvnost našich webů výrazně vzrostla, v některých případech dokonce o stovky procent. Krizi tedy vnímáme zároveň jako příležitost. Pokud se jí správně chopíme a budeme dál dělat kvalitní žurnalistiku, můžeme získat nové čtenáře a předplatitele, kteří s námi zůstanou i po krizi.

Co se našich tištěných titulů týče, propady prodejů zatím nejsou nijak výrazné. V podstatě pouze kopírují počet uzavřených prodejních míst. I tady je vidět, že čtenáři si cestu ke kvalitnímu obsahu najdou, i když musí překonat řadu překážek. A pokud pro svůj časopis nebo noviny nemohou do trafiky, koupí si digitální verzi. Nárůst počtu digitálních předplatných našich titulů je v těchto dnech opravdu výrazný. Situace na inzertním trhu je samozřejmě složitá a ovlivňuje nás podobně jako ostatní mediální domy. Předpovědět, co se stane v budoucnu a jaký vliv to bude mít na jednotlivá periodika, teď asi nedokáže vůbec nikdo.

Roman Gallo, ředitel redakcí Vltava Labe Media

Roman Gallo | Zdroj: Deník

Pokud se bavíme o budoucnosti Deníku, který stojí na noze tištěné i digitální, tak obavu o ni vůbec nemám. V tisku máme přes dva miliony pravidelných čtenářů a na onlinu jsme v minulém měsíci překročili hranici 5 milionů uživatelů, takže v obou kategoriích patří Deník mezi jasné lídry mediálního trhu.

V digitálu máme v posledních týdnech ohromný nárůst jak návštěvnosti, tak i vyšší výnosy z inzerce. U tisku se Deníku daří bez viditelných ztrát držet i v této těžké době předplatné, kde jsme ze všech vydavatelů nejsilnější. Ve stáncích jsme zaznamenali určitý pokles zejména v prvním týdnu „tvrdé“ karantény, od té doby jsou prodeje poměrně stabilní. Inzerenti samozřejmě investují méně, to je největší problém v této době.

Tezera Zavadilová, šéfredaktorka deníku E15

Tereza Zavadilová | Zdroj: Twitter @terezazavadilov

Redakce deníku E15 již třetí týden kompletně vyrábí tištěný deník i webové zpravodajství E15.cz na dálku, redaktoři i výroba novin jsou na home officech. To si vyžádalo velké změny v procesech a workflow. Posunuli jsme dále vydání tištěných speciálů E15 Magazín, které prodáváme na stáncích, z dubna a května na červen a začátek července. Většina tištěného nákladu je odkoupena partnery (firmami) na celý rok dopředu, takže tam velké změny neočekáváme. Deník E15 v roce 2020 přešel do placené distribuce, tedy vztaženo k předchozímu roku je veškerý prodej v rostoucím trendu, v tom máme zvláštní situaci.

Marek Stoniš, šéfredaktor týdeníku Reflex

Marek Stoniš | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

O tištěný Reflex, který vyšel po vyhlášení nouzového stavu, byl ze strany čtenářů mimořádný zájem, byl vyprodán. Stejně tak jsme zaznamenali rekordní návštěvnosti na online Reflex.cz. Budoucnost titulu tedy vidím velmi optimisticky. K případnému poklesu inzerce nejsem kompetentní se vyjadřovat, k tomu máme v CNC obchodní a inzertní oddělení.

Daniel Köppl, šéfredaktor týdeníku Týden

Daniel Köppl | Foto: Luboš Vedral

Myslím, že důležitější než pohled přes jeden titul nebo vydavatelství je dobré se podívat na důsledky pro celý obor. A je také dobré si všimnout, že v Česku jsou dopady odlišné než v zahraničí, třeba v Německu či ve Velké Británii. To mi osobně přijde daleko zajímavější. Naplno se podle mého ukazuje, jak velký vliv na tuzemskou mediální scénu má současná vlastnická struktura médií, ale i poněkud nešťastná rivalita mezi veřejnoprávními a soukromými médii. Tyto rysy podle mého nejvíc určují současné dopady na místní mediální scénu.

Abych byl konkrétní. Pro všechna média je samozřejmě naprosto fatální výpadek příjmů z prodeje reklamního prostoru v březnu a v dubnu. Jde totiž o dva měsíce, které dorovnávají výpadek příjmů, který mají všechna média v inzertně slabším lednu a únoru. Tištěná média navíc mají problém umocněný i tím, že se dlouhodobě potýkají se značně nefunkční distribuční sítí, což pro ně znamená další výpadek příjmů z prodejů výtisků.

A aby toho nebylo málo, tak se podle mého také ukazuje, jak velké neštěstí je, že doposud neexistuje žádný funkční obchodní model pro internetová média. Ta se sice nyní chlubí vyšší návštěvností, ale ta se nepromítá do vyšších příjmů. Takže z pohledu mediálního managementu je jedním z poražených současné krize i tuzemský online.

Ondřej Hergesell, šéfredaktor internetového týdeníku Euro

Ondřej Hergesell | Zdroj: Repro ČT24

Díky tomu, že má týdeník Euro více než 70% podíl předplatitelů, kterým je časopis dodáván bez problémů, neregistrujeme žádný dramatický dopad koronavirové pandemie (a s ní související karantény) na prodejnost či čtenost.

Na situaci jsme navíc pružně zareagovali několika aktivitami: všem předplatitelům tištěného Eura jsme nabídli na dva měsíce elektronické předplatné zcela zdarma, spustili jsme nový diskusní projekt Euro TV Roundtable a rovněž nabízíme zaslání jednotlivých výtisků Eura pro všechny, kteří dosud nejsou předplatitelé a nechtějí chodit do trafiky. Předminulý týden se také rozeběhla spolupráce s renomovaným deníkem The Financial Times, díky čemuž můžeme čtenářům nabídnout exkluzívní ekonomické texty.

Kromě pozitivních reakcí čtenářů týdeníku nám dvouciferným tempem roste návštěvnost portálu Euro.cz, předpokládám, že v blízké době překročíme hranici dvou milionů unikátních návštěvníků za měsíc.

Sabina Slonková, šéfredaktorka serveru a měsíčníku Neovlivní.cz

Sabina Slonková | Foto: Alžběta Švarcová

Budovat nezávislé médium nebylo lehké nikdy za těch pět let, co Neovlivní.cz funguje. I v této mimořádné situaci se proto soustředíme na to, co naši čtenáři od nás očekávají. Přinášet nezávislé, objektivní investigace, případy, příběhy a rozhovory, o kterých média vlastněná oligarchy mlčí.

Březen nás naplnil nadějí – série původních informací ke koronavirové krizi v Česku k nám přivedla další předplatitele časopisu Neovlivní i čtenáře našeho webu. Na serveru Neovlivni.cz jsme v březnu překonali 445 tisíc uživatelů, ve stejné době jsme také přivítali pětitisícího předplatitele našeho tištěného měsíčníku.

Ondřej Neumann, ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky (server HlídacíPes.org)

Ondřej Neumann | Foto: Jan Bartoněk | Zdroj: Český rozhlas

HlídacíPes.org zaznamenává především zvýšený zájem o naše zjištění a články. Za březen jsme registrovali těsně pod 1 milion uživatelů (dle Google analytics). Dopad na příjmy z reklamy zatím neznáme, nejsou pro nás nicméně podstatné. To, co vidíme online, je velký nárůst drobných podporovatelů, kteří si přečtou náš článek a dobrovolně přispějí. Zatím je nárůst těchto darů na úrovni čtyř až pětinásobku „normálního stavu“.

Jakub Patočka, šéfredaktor internetového Deníku Referendum

Jakub Patočka | Zdroj: Český rozhlas

Deník Referendum je ve specifické pozici, základní zdroje našich příjmů totiž tvoří drobné dary čtenářů a granty na dlouhodobější reportážní projekty. Pracujeme tedy mimo běžné ekonomické modely komerčních titulů. Tíživá sociální situace se může projevit v dárcovských možnostech čtenářů, na druhou stranu jejich počet v našem případě podstatně narostl. Je zjevné, ze krize zvýšila zájem o kvalitní poctivou novinářskou práci, v níž vidíme smysl své existence. Vstříc budoucnosti tedy hledíme s mírným optimismem.

Vladimír Dušánek, šéfredaktor serveru Novinky.cz

Vladimír Dušánek | Zdroj: LinkedIn Vladimíra Dušánka

Novinkám přibyli čtenáři, některé dny jich bylo i přes tři miliony, ale samozřejmě jako všichni cítíme úbytek inzerentů, zvláště z některých oborů, které v této roční době zpravidla inzerují. Například cestovní kanceláře. Jak se bude trh vyvíjet v budoucnu, těžko odhadovat.