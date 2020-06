Člověk v tísni: Po pandemii koronaviru bude zájem o mikropůjčky růst, lidé je mohou přeplatit až o 30 tisíc

Až o 30 tisíc korun mohou lidé přeplatit desetitisícovou krátkodobou půjčku, když ji nebudou půl roku splácet. Ukazuje to nové porovnání poskytovatelů malých úvěrů, které udělala organizace Člověk v tísni. Ta konkrétně porovnala 41 úvěrových společností, které mají licenci od České národní banky. S ohledem na ekonomické dopady koronavirové pandemie Člověk v tísni očekává, že bude zájem o mikropůjčky růst a varuje před možnými riziky. Praha 8:01 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Lidé si často berou krátkodobé úvěry, když jim poklesne příjem a nezbývá jim na konci měsíce na nájem, energie nebo jídlo.“ (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Plzeňská dluhová poradkyně Člověka v tísni Vlasta Feistingerová se v praxi setkala s případy, kdy lidé mají mikropůjček třeba šest a část z nich jen u jedné společnosti. „Lidé si často berou krátkodobé úvěry, když jim poklesne příjem a nezbývá jim na konci měsíce na nájem, energie nebo jídlo,“ řekla Radiožurnálu.

„Tváří se dobrotivě s tím, že poskytne peníze na to, aby klient zvládnul ten předchozí úvěr. Samozřejmě půjčí větší sumu, aby bylo i na zaplacení těch sankcí a takhle se ten člověk velmi jednoduše dostane do dluhové pasti,“ popisovala poradkyně, jak snadno se lidé mohou zadlužit. A na poradce se podle ní už začínají obracet lidé, kteří nevystačí s penězi v důsledku koronavirové pandemie.

Z nového porovnání neziskové společnosti Člověk v tísni vyplynulo, že za měsíční půjčku ve výši deset tisíc korun lidé zaplatí necelou stovku, ale i čtyři a půl tisíce korun.

„Toto rozpětí tady trvá. Trošku se oproti loňskému roku snížily náklady, které musí lidé splácet, když se dostanou do problémů a to kvůli tomu, že sněmovna na jaře přijala zákon, který omezuje výši úroku, které mohou společnosti účtovat lidem, kteří se dostávají do problémů se splácením. Tady se trochu zlepšila ochrana a je to vidět i na těch celkových nákladech,“ vysvětlil analytik organizace David Borges.

Zatímco ještě loni mohli lidé přeplatit desetitisícovou půjčku při půlročním nesplácení až o 40 tisíc, letos je to o 30 tisíc korun.

Dopady pandemické krize

Borges očekává, že zájem o krátkodobé úvěry poroste. A to si ohledem na končící ochranné lhůty přijaté kvůli pandemii koronaviru. Už od července tak budou opět možné exekuce v místě bydliště dlužníka.

Vykonavatelé se dostaví do domácností, tak jak jsme to znali z předchozích měsíců, pod pohrůžkou toho, že zabaví lidem vybavení domácnosti, budou požadovat hotovost, minimálně část těch dluhů. Bohužel řada lidí to řeší tak, že se obrací na svoje nejbližší okolí, které není zatíženo exekucemi, a půjčují si potom často za velice nevýhodných podmínek peníze, aby mohli zaplatit exekutorům to, co je požadováno a nepřišli o majetek.

Do konce října můžou lidé podle zákona žádat o odklad splátek. Zhruba polovina nebankovních společností o tom ale klienty na svých stránkách neinformuje, jak zjistil Člověk v tísni. Právě na odklad splátek se přitom často lidé v poslední době poradců ptají.

„Klienti, kteří by si brali půjčky, kvůli dopadům pandemické krize, tak ti ještě nechodí. Spíš jsou to klienti, kteří měli problém s tím, že jim banky nebo splátkové společnosti nemohly poskytnout odklad splátek, protože již měli dluhy po splatnosti před tím a tudíž nesplnili ty zákonné podmínky,“ vysvětluje ředitel Poradny při finanční tísní David Šmejkal.