Nápad Trumpa vytěžit Ukrajinu má jediný cíl, odvést pozornost od předvolebních slibů, říká ekonom

Donald Trump nastoupil do Bílého domu s razancí sobě vlastní. Vedle koketérie s překreslením mapy světa chce také zasáhnout do struktur globálního obchodu. Nová cla doprovodil návrhem získat za dodávky zbraní Ukrajině její vzácné kovy. „Primární je snaha Trumpa uchovat si tvář, aby až mu někdo vytkne, že sliboval na Ukrajině mír, mohl říct, že pokračování ve válce se Americe ekonomicky vyplácí,“ říká v Jak to vidí... ekonom Lukáš Kovanda.

