Průmyslové zóny se na severu Čech plní, ale neklesá nezaměstnanost. Dělníky firmám často vozí agentury

V průmyslové zóně Verne u Kadaně a Klášterce nad Ohří na Chomutovsku otevřel 28. listopadu slavnostně svou výrobní halu výrobce izolací do automobilů. Zaměstnat chce do dvou let zhruba 300 pracovníků. V průmyslové zóně Joseph v Havrani na Mostecku zas 29. listopadu poklepou na základní kámen nového závodu na výrobu průhledných bariérových fólií. Jestli ale výrobci sníží v obou okresech nezaměstnanost, to jisté není. Ústí nad Labem 7:28 29. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průmyslová zóna Joseph na Mostecku | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

„Společnost Isolite tady bude vyrábět těsnění a izolace,“ shrnul Lukáš Zrůst, zakladatel společnosti, která pronajme pozemky v průmyslové zóně Verne u Klášterce nad Ohří výrobci izolací, společnosti Isolite.

Manažerka Isolite Radka Hodicová tvrdí, že o práci v novém závodě mají místní zájem: „Zájem uchazečů máme – jak z řad okolních firem, tak z regionu.“ Zaměstnanci firmy budou ale lidé na pozicích supervizorů a vyšších, dělnické profese zajistí agenturní pracovníci.

„Plánujeme až 300 zaměstnanců – tady ale hovoříme o časovém horizontu zhruba jednoho a půl roku. Od takové pozice šéfa týmu či supervizora by to měli být interní zaměstnanci, řadoví operátoři by měli být zatím přes externí agentury,“ doplnila Hodicová.

Tisíce nezaměstnaných

Podle vedení Ústeckého kraje stavba nových výrobních hal už v regionu nezaměstnanost příliš nesníží.

„Jednou za měsíc dostáváme výpis z krajského úřadu práce, kde je napsáno, kolik máme nezaměstnaných. To pak budí dojem, že těch hal tady musí být nekonečno – ten počet nezaměstnaných je zhruba 30 000, těch volných pracovních míst je na druhé straně asi 15 000 – to se také nemění celé roky. My vždycky řešíme nezaměstnanost Nepálu, Filipín a já nevím koho všeho, ale ti naši vlastní lidé se z té postele nezvednou, a pokud se zvednou, tak jdou dělat načerno a k tomu si ještě zajdou na sociální dávku,“ vysvětluje náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Jiří Kulhánek z ODS.

S tím souhlasí i hejtman Jan Schiller z hnutí ANO: „Tam je 15 000 nezaměstnaných, ale z toho 14 000 nezaměstnatelných – to je ten problém.“

Rozšíření průmyslové zóny

Klášterecká průmyslová zóna Verne je už téměř zaplněná, volný je tam jediný pozemek, o který ale je mezi investory zájem. Zcela plná je průmyslová zóna Joseph u Havraně na Mostecku.

„Zóna už je vyprodaná. Je tam prostor pro další rozšíření, ale ten prostor ještě není zasíťovaný, takže to nebude příští rok, ani ten přespříští,“ vysvětluje náměstek mosteckého primátora Václav Zahradníček z hnutí ProMost.

Ve středu 29. listopadu začne v průmyslové zóně Joseph výstavba závodu na výrobu průhledných bariérových fólií.