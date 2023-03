Češi přicházejí na chuť online nákupu potravin. E-shopů s jídlem vzniká o pětinu více než loni

Češi letos zakládají meziročně o pětinu internetových obchodů s potravinami víc než loni. Ukázala to data společnosti Upgates. Jde především o malé podnikatele, kteří se zaměřují na specifický sortiment, třeba kávu nebo cukrovinky. Hlavním důvodem je jednodušší cesta k zákazníkům a také méně překážek při podnikání, než kdyby se snažili dostat do zavedených kamenných obchodních řetězců. Praha 16:11 30. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakupování potravin po internetu (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Online potravinám na síti se daří – v uplynulých třech letech rostly zisky prodejců podle dat společnosti eRockets o víc než 100 procent. Hodně k těmto výsledkům ale pomohla pandemie koronaviru, kdy se lidé báli chodit do kamenných prodejen s potravinami, a tak si raději vše potřebné objednávali po internetu. A právě internetových podnikatelů s potravinami neustále přibývá.

Zákazníci e-shopů hledí při nákupu na recenze jiných lidí, ukazuje průzkum. Některé mohou být falešné Číst článek

„Na českém internetu působí teď přes pět tisíc prodejců potravin nebo nápojů a jejich počet neustále roste. Aktuálně činí podíl online prodejů na celkových tržbách za potraviny v České republice přibližně pět procent, což koresponduje s průměrným podílem v Evropě,“ potvrzuje ředitel společnosti eRockets Ondřej Klega.

Trend tak láká neustále nové a nové podnikatele, kteří chtějí zkusit své štěstí. Převážně jde o malé výrobce – farmáře, lokální pěstitele nebo třeba rodinné pražírny kávy, malá vinařství nebo speciální výživu.

Tedy takové podnikatele, kteří by měli problém se dostat do zavedených kamenných prodejen kvůli vysokým nákladům. Neznamená to ale, že se všem kamenným prodejnám brání, dobře totiž funguje propojení kamenného a online světa.

Připojila se i Billa

„Profitují především podnikatelé, kteří se naučili správně využívat výhody e-shopu s vlastními či partnerskými kamennými prodejnami. Lidé si pak mohou sortiment prohlédnout online a nakoupit v blízkém obchodě, nebo naopak díky kamenné prodejně objevit e-shop, kde pohodlně a z domova realizují další nákupy,“ říká Martin Pech, obchodní ředitel společnosti Upgates.

Amazon řeší falešná hodnocení. Podvodných recenzentů je podle firmy aspoň 350 tisíc Číst článek

K velkým hráčům na poli potravin se v březnu připojil i supermarket Billa. která služby dovozu potravin, drogerie, ale i květin zatím nabízí zákazníkům v Praze a Brně. K největším hráčům stále patří Rohlík.cz, Košík.cz a Tesco. V porovnání s evropskými zeměmi je to trochu anomálie.

„Ve světě to přitom bývají právě řetězce, které využívají sítě svých prodejen jako skladů, které jsou blízko zákazníkům, či místa, kde si zákazníci mohou zboží nakoupené online vyzvednout. I tam ale platí, že dovážka potravin nebývá příliš zisková, proto k ní řetězce v Česku přistupovaly velmi opatrně,“ doplňuje David Antoš, analytik ze společnosti Boston Consulting Group.

Podle dat společnosti Upgates vzniklo v lednu meziročně o třetinu e-shopů víc než loni. Nejčastěji s oblečením, doplňky, na třetím místě jsou zmiňované online potraviny, které následuje vybavení do domácnosti.

Motivací podnikatelů je dát vědět svým zákazníkům o své existenci a naučit je u nich nakupovat tak, aby se stali osvědčenými na trhu do největší nákupní sezony, tedy do Black Friday a také Vánoc.