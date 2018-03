11. 2. 2017 |Barbora Kladivová |Zprávy z domova

Od začátku roku mohou obchodní řetězce pořádat soutěže o hodnotné ceny - výjimkou tak nebudou výhry jako drahá auta nebo třeba zájezdy do Karibiku. Umožnila to novela loterijního zákona. Jako první nové možnosti zřejmě využije řetězec Tesco už na jaře. Ještě do konce loňského roku se musely obchodní řetězce řídit pravidly, která jim nařizovala, že nepeněžité výhry v jednom roce nesměly přesáhnout částku 200 000 korun. Teď žádný limit neexistuje.