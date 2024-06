Onsemi přispěje k soběstačnosti ve výrobě čipů. Šetřit na podpoře firmy by bylo krátkozraké, říká analytička

Americká firma onsemi si vybrala Českou republiku pro stavbu nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm na výrobu čipů do elektromobilů. Rozhodovala se mezi Spojenými státy a Jižní Koreou, kde má své další závody. „Už teď si onsemi chce začít vychovávat lidi, které bude za pár let potřebovat. Management je v tomto velmi optimistický,“ přibližuje ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. jak to vidí Praha 16:08 21. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Továrna ONSEMI, výroba čipů, Rožnov pod Radhoštěm | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: Profimedia

Rožnov pod Radhoštěm si firma onsemi vybrala nepochybně proto, že tam už svůj výrobní závod má – bývalou Teslu Rožnov, kde se rovněž vyráběly polovodiče. „Roli hrála tradice i zákazníci, protože jde o jediný závod, který firma má tady v Evropě,“ je přesvědčená ekonomická analytička Klímová.

„Podstatný byl i místní management, který řídí investici a výrobu, a dvě vývojářská centra na design čipů a dalších produktů sídlící v Rožnově a v Brně,“ zmiňuje další důvody, proč se firma rozhodla rozšířit své podnikání právě v Česku.

Do elektromobilů společnost plánuje investovat dvě miliardy dolarů, v přepočtu víc než 56 miliard korun. Posunem bude, že do Rožnova společnost umístí celý výrobní proces, připomíná Klímová, která v Českém rozhlase připravuje ekonomický pořad Peníze a vliv.

„Onsemi by v Rožnově například vyráběla moduly pro elektromobily. Rozsah toho, kam čipy budou směřovat, by se ale měl rozšířit. Nově by to bylo i do energetiky pro různé řídicí jednotky nebo pro výrobky využívající umělou inteligenci. Výhoda těchto čipů je, že převádějí energii, čímž dochází k obrovským úsporám,“ vysvětluje analytička.

Pracovní místa

Vedlejším pozitivním efektem miliardové investice by podle Klímové měl být i zájem dalších firem z high-tech oborů. Vzniknout by měla i řada nových pracovních míst. „Plánem firmy je navýšit počet zaměstnanců ve výrobě ze současných 1700 lidí až na 3000,“ doplňuje.

A to přesto, že právě těchto dnech firma několik desítek lidí propustí na základě rozhodnutí celosvětové mateřské organizace, kdy klesá poptávka po čipech v automobilovém průmyslu. „Označuje se to ovšem jenom za přechodný jev,“ doplňuje Klímová.

Nábor nových pracovníků se neuskuteční hned. Podle analytičky firma ještě musí dojednat podporu státu, takzvané investiční pobídky, které musí schválit Evropská komise.

„Už teď si ale onsemi chce začít vychovávat lidi, které bude za pár let potřebovat. Management je v tomto velmi optimistický. Právě díky svým vývojovým centrům, spolupráci s vysokými školami a s dalšími školami v okolí budou schopni většinu pracovních míst pokrýt z českých zdrojů,“ přibližuje Klímová.

Výši podpory ovšem chce znát opozice, podle níž tu je řada otazníků. „To nepochybně je. Vláda oznámila, že připravuje balíček, o konkrétních parametrech podpory se ale ještě bude jednat,“ uznává analytička.

Klíčové je, že u takto velké strategické investice zákon vládě umožňuje dát firmě přímou podporu. „Bylo by tedy velmi krátkozraké zrovna na tomto šetřit, protože podle dopadové studie by se to státu mělo vrátit ve velmi krátké době. Příjem do veřejného rozpočtu by navíc v příštích deseti letech měl být ve výši 45 miliard,“ vysvětluje ekonomka.

Soběstačnost?

Jisté je, že nejvýznamnější zahraniční investice v České republice bude hrát významnou roli i pro evropský průmysl a pro evropskou soběstačnost ve výrobě čipů. A to přesto, že onsemi nepatří k největším hráčům v rámci globálního trhu.

„Přínos k soběstačnosti to ale nepochybně mít bude. Evropská komise schválila v loňském roce akt o čipech v reakci na situaci, které jsme byli svědky v době covidu, kdy čipy přestaly proudit z Asie. Výsledkem toho bylo, že automobilky v Evropě, ale i další podniky, které čipy využívají, musely pozastavit svoji výrobu,“ vysvětluje analytička.

Proto se Evropská unie rozhodla, že chce zdvojnásobit produkci čipů v Evropě do roku 2030, a že na to vydá prostředky. A právě v rámci aktu o čipech bude o evropskou podporu žádat i onsemi,“ uzavírá Jana Klímová.

