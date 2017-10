Prazdroj zdražuje plechovkové a lahvové pivo, zvyšují se náklady. Čepované nechává beze změny.

Pivovar zvýšil ceny o tři procenta, což může znamenat zdražení o pár haléřů, maximálně o korunu. Záleží ale na tom, jak se zachovají obchodníci a zda přizpůsobí své marže. A také jak velké mají zásoby.

Růst cen jen u plechovek a lahví pivovar zdůvodnil tím, že zdražují hlavně obaly. Například hliník, který se používá pro výrobu plechovek. Jak ale řekla Radiožurnálu mluvčí pivovaru Jitka Němečková, chce také chránit hospody a restaurace, které pivo čepují.

„Zachováváme ceny piva čepovaného pro hospody a restaurace na stále stejné úrovni. Podporujeme tak českou pivní kulturu a provozovatele hospod a restaurací, kteří se v poslední době museli potýkat s regulatorními opatřeními,“ vysvětlila. Opatřeními myslí hlavně povinnost zavedení EET a zákaz kouření v restauracích.

Je pravda, že v poslední době si mnozí hospodští hlavně v menších obcích stěžují na to, že hostů ubývá. Že si lidé spíše koupí pivo v obchodě, než aby si došli na točené. Jenže je otázka, na kolik může tento trend nová cenová politika Prazdroje změnit.

Změna chování je dlouhodobá

Zatím je to jen jeden pivovar a zdražení baleného piva není tak výrazné, aby vedlo k nějaké revoluci ve zvycích pivařů.

„Tak točený je točený. Kdo chce být doma, tak si to koupí doma, ať už je to z obchodu nebo z hospody, takže myslím, že je to jedno,“ myslí si třeba Světlana Korová z pražské restaurace Ztráty a nálezy.

Tomáš Maier z katedry ekonomiky České zemědělské univerzity ale upozorňuje, že trend návštěv pivnic a hospod se mění už několik let. „Změna toho spotřebitelského chování je dlouhodobá. Jsou tu demografické vlivy, typický český pivař, který byl zvyklý každý den zajít do hospody a dát si několik kousků, odchází. Lahvové pivo si nyní lidé kupují třeba na zahrádky, takže změna bude minimální,“ řekl Radiožurnálu.

Konkurence nic nemění

Jiné české pivovary zatím nemluví o tom, že by o zvyšování cen v dohledné době také přemýšlely. „K případné úpravě cen společnost Pivovary Staropramen přistupuje na základě vlastní analýzy nákladů a vlastních vstupů, ne na základě konkurence,“ potvrdila například mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová.

Mluvčí Budějovického Burvaru Petr Samec na dotaz odepsal, že pivovar má vlastní cenovou politiku a o případných změnách nejprve informuje své obchodní partnery. Podobně postupují i další výrobci piva.

Loňská výroba českých pivovarů byla rekordní, meziročně stoupla téměř o 2 procenta na 20 a půl milionu hektolitrů piva a nealka. Domácí spotřeba byla 143 litrů piva na hlavu za rok.