Městský lyžařský areál Zlatých Hor na Jesenicku je na prodej. Jeho výstavba stála víc než 100 milionů korun

Svahy pod Příčnou horou jsou sice bílé, žádní lyžaři se ale na nich během této zimy prohánět nebudou. Místo toho shání vedení radnice investora, který by si skicentrum koupil.

Minimální cena je podle zlatohorského starosty Milana Ráce necelých 37 milionů korun. Cena vychází ze znaleckého posudku. „Město Zlaté Hory se rozhodlo k tomuto kroku hlavně kvůli tomu, že končil pronájem,“ uvedl starosta.

Provozovat lanovku v režii města, starosta odmítá. Jednu sezonu si to přitom radnice zkusila. „Myslím si, že město má jiné úkoly, které má plnit. Tento segment cestovního ruchu se dostal výhradně do privátních rukou,“ pokračuje Rác.

Skiareál dostavěli dělníci v roce 2006, tehdy stál bez daně 105 milionů korun. „Tenkrát bylo hlavním záměrem oživit cestovní ruch ve Zlatých Horách i v zimní sezóně. Ta očekávání se nenaplnila a hodnotit to s odstupem patnácti let je hodně těžké,“ doplnil Rác.

Původní záměr počítal do budoucna i s druhou etapou, která by vyhnala lanovku ještě výš. K ní ale nedošlo. „Stejně to bylo na nic. To by to museli postavit až navrch, nikdy tam nebyl pořádný sníh, museli to zasněžovat,“ kritizují někteří místní obyvatelé. Prodat středisko v tomto čase podle nich nebude vůbec snadné.

Ředitel sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak je ale přesvědčený, že středisko má obrovský potenciál. „I přes složité sněhové podmínky nabízí tato lokalita celou řadu dalších zajímavostí. Nebojím se toho, že by to neprodali. Samozřejmě je to otázka času a nabídky. Zcela jistě je tam velká šance, že se ten skiareál dostane do rukou někoho, kdo ví, jak s ním naloží. Možná to bude někdo z polských investorů,“ uvedl Rak.

Nabídky mohou investoři posílat do 22. února. Pokud by se městu centrum prodat nepodařilo, budou zastupitelé zvažovat další postup. Zda třeba cenu sníží nebo areál opět nabídnou k pronájmu.