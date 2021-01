Bobování na sjezdovkách je problematické a může být nebezpečné, říká šéf asociace horských středisek

Ačkoliv jsou vleky a lanovky kvůli protiepidemickým opatřením mimo provoz, při pohledu na webkamery to mnohde vypadá takřka jako v loňské sezoně. Jen místo lyží mají lidé většinou boby nebo sáňky. Někdo na zasněžený kopec vyjde pěšky, někteří ho vyjedou autem. Navzdory opatřením jsou skiareály plné lidí a provozovatelé přicházejí o tržby. Situaci Radiožurnálu popsal ředitel asociace horských středisek Libor Knot. Rozhovor Praha 14:24 2. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skiáreály jsou v těchto dnech mimo provoz. Jejich majitelé tak přichází o tržby, které jim běžně vydělají na celý zbytek roku. Sjezdovky jsou přitom plné lidí, kteří na technickém sněhu bobují. Ilustrační foto | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Sjezdovky jsou teď na mnoha místech plné lidí. Co na tu situaci říkáte?

Na jednu stranu je to logické a přirozené, protože jsou vánoční prázdniny, všichni mají volno. Je to obvyklý čas, kdy se z měst vyráží na hory. Ukazuje to také, že dále přetrvává zájem o čerstvý vzduch.

Na druhou stranu je tu problém, který jste naznačila: nejde to pořádně organizovat, protože provozovatelé sice sjezdovky uzavřou, řádně vše označí, ale mají škody. Na sněhu, který za statisíce, mnohdy i miliony korun vyrobili.

Zůstávají tam také různé odpadky a provozovatelům zbývá tak leda úklid všeho možného včetně záchodů. Je to i trochu nebezpečné, protože pokud tam jsou připravená děla, která jsou pod proudem a mají napojenou vodu. Je to celé trochu problematické.

Když nepočítáme, že provozovatelům utíkají každý den tržby, můžou lidé na sjezdovkách způsobit i nějaké škody?

V podstatě můžou. Jednak na technologiích, které jsou velmi drahé – ať už koncovky nebo rozvody. Trochu nebezpečné je to i v tom ohledu, že tam jsou hromady sněhu nafoukané, mění se tam charakter sněhu – vlhký, zmrzlý a podobně. Problém je v tom, že se to nedá regulovat. Jinak to, že tam ti lidé jsou, je vcelku pochopitelné.

Ski areál Monínec zaplnily sáňkující rodiny s dětmi. Areál jim vyčlenil malou sjezdovku pod hotelem, velkou hlídá ochranka. Jsou obavy ze zničení sněhu, ale taky zasněžovací techniky. @CRozhlas @Radiozurnal1 pic.twitter.com/5WlYJSVuFT — Věra Hájková (@hajkova_vera) December 30, 2020

Třeba v lyžařském areálu Monínec najali ostrahu, která hlídá hlavní sjezdovku. Mají provozovatelé středisek jinou možnost, jak zabránit přeplněným sjezdovkám?

Pokud má sjezdovka 170 metrů nebo se dá oplotit, tak je to jedna z cest, jak to pohlídat. Protože tam jde o škody, které jsou na sněhu, nebo o srocování lidí. Konkrétně tohle místo je blízko velké aglomerace Prahy, tam to může být řešení. Ve většině případů, pokud je to sjezdovka v lese, tak tam stavět ploty nebo dělat nějaké větší zábrany moc nejde.

Najímání ochranky na sjezdovku je další náklad navíc. Je možné žádat od státu kompenazci i za to?

Za tohle... Nám jde primárně o to, že se vrchol epidemické situace bohužel trefil do období, kdy vyděláváme zhruba třetinu tržeb za celou zimní sezonu.

Vánoce jsou stěžejní část roku, navíc je to sezónní podnikání. Za tři měsíce musíte vydělat na náklady na celý rok, nemůžete propustit všechny lidi od dubna do listopadu. Cestu vidíme spíš v tom dohodnout se na nějakých rozumných kompenzacích, to je logické.

Vidíme řešení v tom, že jakmile to situace aspoň trochu umožní, jsou skiareály připraveny to nějakým způsobem regulovat. Víme, jak na to. Navíc si musíme uvědomit, že bude leden a špička už nebude tak vysoká. Chtěli bychom už tento víkend – pokud to bude reálné – ukázat, že jsme na to připraveni.

Myslíme, že lyžování je individuální a ojedinělá aktivita na čerstvém vzduchu, kterou umíme ohlídat. To je pro nás řešení – co nejdřívější provoz.