Schodek na příští rok bude nanejvýš 231 miliard korun, říká Stanjura. Víc podle něj nedovolí zákon

Rozpočtový schodek v příštím roce bude nejvýše 231 miliard korun po letošních plánovaných 252 miliardách korun. Řekl to ve čtvrtek ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), podle kterého maximální deficit stanovuje zákon na základě ekonomického výkonu země. Rozpočtová strategie z dubna předpokládala pro příští rok deficit 235 miliard korun.

Podle Stanjury maximální výši schodku stanovuje zákon o rozpočtové odpovědnosti a rozpočtových pravidlech, konkrétní hodnotu potom potvrzuje i Národní rozpočtová rada. Překročení 231 miliard je tak podle ministra vyloučeno.

„Je to podle zákona, zákony se musí dodržovat. O tom se vlastně nedá vyjednávat. Je to maximální schodek, ví to všichni členové vlády, ví to všechny koaliční strany, je to realita, se kterou počítáme,“ řekl.

Stanjura zároveň uvedl, že by uvítal i nižší schodek. „Mně by se samozřejmě líbilo, kdybychom měli v koalici shodu, že ten limit nevyčerpáme a že schodek bude nižší, ale ta shoda neexistuje,“ řekl.

Předpokládá proto, že návrh rozpočtu, který ministerstvo financí vládě předloží, bude blízko maximálního limitu. Ministerstvo financí musí vládě předložit návrh státního rozpočtu do konce srpna, vláda musí návrh schválit do konce září.

Ministr financí ve čtvrtek také uvedl, že předpokládá dodržení naplánovaného rozpočtového schodku pro letošní rok. Připustil, že výběr daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně z tabákových výrobků je nižší, než se očekávalo při sestavování rozpočtu, tento pokles ale kompenzuje vyšší inkaso sociálního pojištění či daně z příjmu fyzických osob.

Stanjura ale zároveň zdůraznil, že kdyby vláda vyhověla všem požadavkům na zvýšení výdajů v letošním roce, plánovaný schodek by nebylo možné dodržet. K jednání s odbory o možném zvýšení platů ve státní sféře uvedl, že celkový objem mzdových prostředků zvyšovat nelze. Je podle něj možné změnit rozložení peněz, kdy by se zvýšily tarifní platy, jak požadují odbory.

Zároveň by to ale podle něj znamenalo menší objem peněz na odměny. Stanjura v této souvislosti podotkl, že osobně je příznivcem toho, aby vedoucí měli možnost lépe individuálně odměnit zaměstnance, kteří mají mimořádné výkony.