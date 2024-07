Šéf vítězné KHNP: Naše nabídka je zárukou, že firmy a domácnosti budou mít dost elektřiny za dobrou cenu

Vítězem tendru na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech se stala jihokorejská státní společnost KHNP. „Cena, kterou jsme nabídli v tendru, by měla být zárukou, že v budoucnu by jak český průmysl, tak české domácnosti měly mít dostatek elektřiny za příznivou cenu,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus prezident KHNP Jooho Whang. Rozhovor vznikl v pátek, tedy ještě před rozhodnutím vlády, právě pro případ kladného výsledku tendru pro KHNP. Praha 14:44 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jooho Whang, prezident společnosti KHNP | Foto: KHNP

Co pro Česko vaše vítězství v tendru na Dukovany bude znamenat?

Myslím si, že pro Českou republiku by to byla nejlepší cesta, jak dlouhodobě vyřešit rostoucí spotřebu elektřiny a jak si do budoucna zajistit energetickou bezpečnost.

Tím, že máme 50leté zkušenosti s výstavbou více než 36 jaderných bloků, kdy jsme ani na jeden den nepřestali s jejich průběžnou výstavbou, máme dostatek schopností a zkušeností.

V poslední době jsme to dokázali i v projektu ve Spojených arabských emirátech v Barace, kdy se nám i v extrémním pouštním prostředí podařilo dodržet dobu výstavby i dohodnutý rozpočet. Takže věříme, že jsme schopni včas vyřešit i situaci České republiky a úspěšně dokončit plánovaný projekt.

V tendru byla rozhodující cena. Je podle vás skutečně reálné tuto cenu po dobu výstavby dodržet?

Jak už poukázaly světově renomované agentury, třeba Bloomberg nebo Mezinárodní energetická agentura, tak ze srovnání nákladů na vybudování nových jaderných zdrojů Jižní Korea vycházela jako nejvíce konkurenceschopná.

I cena, kterou jsme nabídli v tendru, se, myslím, vejde do očekávání české strany. A měla by být zárukou, že v budoucnu by jak český průmysl, tak české domácnosti měly mít dostatek elektřiny za příznivou cenu.

Vy se ale opíráte pouze o zkušenosti, které nemáte ze stavby jaderných elektráren v Evropě. Nemyslíte si, že u nás můžete na rozdíl od domácí půdy nebo Spojených arabských emirátů narazit na určité komplikace, které můžou celou stavbu prodloužit nebo i prodražit? Přeci jen podmínky i zkušenosti v Evropě jsou jiné...

V uplynulých osmi letech jsme místní trh a vůbec celkovou situaci velice detailně zmapovali, působíme tady. A i z toho pramení naše přesvědčení, že opravdu jsme schopni projekt úspěšně zrealizovat.

Jak už jsem říkal, prostředí ve Spojených arabských emirátech bylo mnohem, mnohem náročnější. A i přesto se nám tam podařilo úspěšně dokončit čtyři bloky, celý projekt už je těsně před úplně finálním dokončením.

Takže naše sebedůvěra podle mě není úplně neopodstatněná. Je podepřená našimi předchozími výsledky.

Neobáváte se komplikací při licencování vašeho reaktoru v Česku? Protože je to nová technologie, která se doposud v Evropě nestavěla.

V projektu ve Spojených arabských emirátech se také jednalo o novou technologii. A navíc celý proces licencování měl na starosti Švéd, který vycházel z evropských standardů a požadavků. A i tak se podařilo díky spolupráci mezi regulačními autoritami obou zemí proces licencování úspěšně dokončit.

Podobně spolupracuje i korejský regulační úřad s českým úřadem pro jadernou bezpečnost. Takže neočekáváme, že by se v průběhu licencování vyskytly nějaké zásadní problémy, které by ten proces nějak zdržely nebo zkomplikovaly.

Jinak bych o našem reaktoru APR 1000 spíš nemluvil jako o nové technologii, jedná se spíš o nový model. Je to v podstatě vylepšená třetí generace, která vychází z osvědčených technologií a není tam nic neznámého.

Spolupráce s českými firmami

Můžete potvrdit, že zakázka pro KHNP bude mít pro velkou část české ekonomiky skutečně přínos? Že to prostě neskončí tak, že si sem přivezete vlastní technologie a vlastní lidi?

Samozřejmě, požadavky na lokalizaci byly vznášené v celém dosavadním průběhu tendru a my jsme se snažili je maximálně zohlednit i v naší nabídce. Uvedl bych konkrétní příklad.

Doosan Škoda Power, firma, která působí v České republice – tak s ní už máme dohodu, že odeberme turbínu a související komponenty od této firmy.

Součástí dohody navíc je, že dojde i k přesunu technologií, které se týkají plynových turbín, generátorů, vodíkové technologie, takže tato místní firma z toho bude těžit i tím, že získá přístup nebo bude financován i vývoj nových technologií.

Už máme vytipováno celkem přes 200 firem coby potenciálních dodavatelů různých zařízení a komponentů. Plus dalších 700 firem z oblasti stavebnictví, služeb a podobně.

S tím, že se 76 podniky máme smlouvy o budoucí spolupráci, z čehož zhruba 20 už má závaznější charakter. Podle našich předpokladů tedy bude mít stavba jaderné elektrárny dopad nejen na regionální ekonomiku, ale i tu celostátní.

Můžete uvést nějaké příklady?

Uvedl bych například Sigma Group, Škoda JS, ZAT, OSC, Metrostav DIS a další.

Platí, že by české firmy mohly dodávat až 65 procent objemu celé zakázky?

Ano, zhruba na té úrovni bychom se mohli pohybovat.

Jaká je nyní situace s vaším projektem výstavby dvou nových reaktorů v sousedním Polsku? Podle tamních médií je tato zakázka zmrazena. Máte už nějaké oficiální informace?

V Polsku jsme zapojeni do projektu, pro který byla založena speciální firma, a to jak se státní energetickou společností, tak správou národního majetku a soukromou společností ZE PAK.

Zatím jsme ve fázi, kdy se připravuje smlouva o provedení studie proveditelnosti. Probíhají jednání, zatím jsme nedostali žádné oficiální vyjádření, že by ten projekt byl nějak zastavený nebo ukončený. Takže to pro nás opět nejsou oficiální informace.

V nejbližší době připravujeme na pracovní úrovni jednání s našimi polskými partnery, kde si vyjasníme, jaká je ta aktuální situace.

Ale řekl bych, že ve všech zemích, kde se plánují nebo realizují jaderné projekty, tak všude se to potýká s různými názory a zvažováním. A taky bych ještě dodal, že loni projekt od ministerstva životního prostředí získal kladné vyjádření.

Má nějaký vývoj spor KHNP s americkou firmou Westihghouse o to, jestli můžete know how technologie reaktorů APR používat ve třetích zemích?

V této otázce probíhají intenzivní jednání na úrovni vlády Korejské republiky a USA. V poslední době bylo z našeho pohledu dosaženo významných pokroků. Možnosti řešení jsou různé.

Neobáváte se tedy, že by tento spor mohl ohrozit váš projekt v Česku?

Absolutně ne. To se nemůže stát.

Férový tendr

Jak byste zhodnotil průběh tendru na Dukovany, považujete ho za férový, standardní?

Z našeho pohledu probíhala jednání na straně vlády i konkrétně na straně zadavatele velice férově a spravedlivě. Viděli jsme velice seriózní přístup z české strany. A právě i na základě tohoto seriózního přístupu je podle nás reálný i cíl zprovoznit první nový blok do roku 2036.

Jak se díváte na variantu, že si vláda a ČEZ objednají dva bloky teď a na další dva uzavřou závaznou opci? Je to pro vás přijatelné a jak dlouho by KHNP byla schopna držet cenu této opce?

Při stavbě jaderných elektráren, stejně jako v jakékoliv jiné oblasti průmyslu, by při stavbě více bloků docházelo k významným úsporám z rozsahu. My jsme české straně nabídli různé varianty od stavby jednoho bloku přes dva, tři až po čtyři bloky v různých odstupech.

Je na české straně, aby zvážila, která z těch variant pro ni bude nejschůdnější a nejvýhodnější. My jsme připraveni na jakoukoliv variantu, kterou si česká strana zvolí.

Ještě bych na závěr rád dodal jednu věc. Podle mě klíčovou otázkou celého projektu dostavby té jaderné elektrárny je, jestli se ji podaří zprovoznit do roku 2036.

Ta doba je důležitá z toho důvodu, že v posledních letech v souvislosti s rozvojem umělé inteligence nebo třeba s budováním datových center poměrně výrazně roste spotřeba elektřiny.

A pokud Česká republika nebude mít dostatečné energetické zdroje, tak hrozí, že se jí nepodaří na vlastním území vybudovat tato datová centra. A to by mohlo být překážkou, aby se průmysl dostal na vyšší úroveň.