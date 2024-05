Viceprezident EDF: Máme nejlepší nabídku na nové jaderné bloky, protože je evropská

ČEZ už má v rukou závazné nabídky na stavbu čtyř jaderných reaktorů v Dukovanech a Temelíně. O největší zakázku v novodobé historii země se uchází francouzská státní společnost EDF a korejská, rovněž státní, KHNP. Detaily zatím nejsou známy, ale co o svých nabídkách prozradili nejvyšší manažeři obou firem? „Hraje se tu o celý evropský průmysl,“ upozornil v rozhovoru pro Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus Vakis Ramany, viceprezident EDF. Praha 14:06 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakis Ramany, viceprezident pro rozvoj nových jaderných zdrojů francouzské energetické společnosti EDF | Zdroj: EDF

Podařilo se vám ve srovnání s původní nabídkou na jeden blok dosáhnout nyní v nabídce na 4 bloky slevu zhruba 25 procent, o které mluvil ministr průmyslu a obchodu Josef Sikela na konci ledna?

Co mohu potvrdit, je, že když vezmete v úvahu dvojici reaktorů v Dukovanech a ještě lépe flotilu čtyř reaktorů v Dukovanech a Temelíně, tak průmyslové i ekonomické výhody jsou opravdu významné. Opravdu, ale opravdu významná ve srovnání se samostatným blokem v Dukovanech.

Takže 25 % sleva na blok není vyloučená?

Opravdu významná, to je to nejlepší, co teď mohu říci, určitě chápete citlivost těchto čísel. Je to opravdu významné, mluvíme tu o významných úsporách z rozsahu zakázky.

Jste si jisti, že vaše nabídka je lepší než nabídka konkurence? Protože ta je pokud jde o cenu přeci jen považovaná za favorita..

Jsme přesvědčeni, že naše nabídka je nejlepší, protože představuje nezávislou technologii, plně evropskou. To znamená, že by jí zajistily evropský průmysl a spolupráce evropských podobně smýšlejících odvětví. Což je nejlepší záruka dlouhodobého, vysoce výkonného a bezpečného provozu.

Druhá věc je, že jsme jediní, kdo má dnes v Evropě funkční dodavatelský řetězec pro reaktory třetí generace plus. To je velice důležité. Mobilizace dodavatelského řetězce je klíčem k úspěchu projektů. Evropa velmi dlouho jaderné bloky nestavěla, což znamená, že se musí znovu naučit stavět velmi efektivním způsobem. A to se snažíme zajistit jak v České republice, tak i ve Francii a ve větším měřítku v Evropě. To znamená, chceme přimět evropský průmysl, aby měl mnohem víc projektů se stejným druhem standardizovaného designu. O to se hraje a o to usilujeme. Takže i z tohoto pohledu je to, co navrhujeme, podle nás naprosto nejlepší.

Ve Finsku už máme jeden reaktor v provozu, jsme velmi blízko zavážení paliva ve francouzském Flamanville 3, kde je také reaktor EPR. Dva tyto reaktory se také staví ve Velké Británii a máme tam dva další, do kterých britská vláda investuje peníze, a to Sizewell C, to mají být také EPR. Máme šest EPR reaktorů v plánu ve Francii a máme projekt pro Českou republiku. To vše znamená, že průmysl sjednocený na evropské úrovni, včetně toho českého, se bude podílet na všech těchto projektech.

Ještě jedna otázka k ceně. Cena elektřiny z nových jaderných bloků v Evropě se v posledních letech pohybovala nad 90 eury za megawatthodinu. Budete schopni postavit nové zdroje u nás tak, aby byla elektřina levnější? Ptám se proto, že ČEZ dříve zmiňoval nižší cenu, například až 70 eur za megawatthodinu. Je to reálné?

Snížení ceny za kilowatthodinu je něco, co můžeme očekávat, pokud dosáhneme efektu velké flotily reaktorů na evropské úrovni a v rámci jednotlivých zemí. Čím větší počet reaktorů stejného standardu postavíme, tím výhodnější budou celkové náklady a celková cena za kilowatthodinu.

Ale také je třeba si uvědomit, že cena za kilowatthodinu závisí i na dalších aspektech. A to je provozní výkon, náklady na palivo, financování. A co je také v současné době velmi důležité, je schopnost opravdu správně využít postavenou kapacitu vzhledem k tomu, že na trh se dostávají také nestálé, přerušované dodávky energií.

Z tohoto hlediska je zde jeden velmi, velmi důležitý prvek, a to je schopnost reagovat na zatížení soustavy. To znamená přizpůsobení výkonu jaderné elektrárny přesné poptávce na základě toho, kolik bude obnovitelných zdrojů. A v tomto ohledu je Francie nejschopnější zemí, protože schopnost následovat zatížení vyvíjíme již více než 40 let a je pevnou součástí našich projektů. To je také důvod, proč je i v souvislosti s příchodem přerušovaných dodávek obnovitelné energie na trh technologie EPR nejlepší.

Obsahuje vaše nabídka nějakou možnost zajištění výhodného financování, například s podporou francouzských státních institucí? Ptám se proto, že to nabízí váš korejský konkurent.

V této fázi je tendr zaměřený na dodávku na klíč, a to v oblasti inženýrské, dodavatelské a stavební. S projektem souvisí také dodávka paliva. Takže naše nabídka se zaměřuje na poskytnutí nejlepší nabídky v těchto záležitostech.

Současný harmonogram předpokládá, že by první blok měl být připraven pro zkušební provoz již v roce 2036. Je to podle vás stále reálné? Bude se muset termín posunout, pokud se bude stavět více bloků najednou?

Definici cílového data provozu musíme projednat s ČEZ. Rok 2036 je ambiciózní. Vyžaduje to velmi, velmi silnou spolupráci, partnerský přístup mezi ČEZ a EDF, abychom dosáhli tohoto současného cíle. A my jsme opravdu připraveni a odhodláni na tom s ČEZ spolupracovat.

Neobáváte se v budoucnu konkurence ze strany obnovitelných zdrojů? A to proto, že jsou levnější než jaderná energie, takže by se možná mohlo stát, že projekt nebude ze strany investoaů dokončen. Protože bude příliš drahý?

Díváme se na to jako na systémovou věc. Víme, že dekarbonizace výroby elektřiny vyžaduje, aby součástí mixu byly všechny dostupné technologie. Otázkou je, jak velká část a jaké z nich a jak to bude zvládnutelné. Obnovitelné zdroje jsou mírně konkurenceschopné, protože zdroje pro jejich provoz jsou samozřejmě do jisté míry zdarma. I když údržba a všechny další náklady zdarma nejsou. A musíte je obnovovat mnohem rychleji než jiné technologie, například jaderné. Třeba u větrných elektráren je potřeba je obnovovat každých 20 nebo 25 let.

V případě jaderné elektrárny ji máte postavenou a běží 60 let, dokonce ještě déle, podle toho, jaký máte projekt a jak ji provozujete. Určitě také víte, že s dnešními znalostmi je možné prodloužit životnost jaderných elektráren i na více než 60 let. Takže klíčová otázka je, kolik potřebujete spolehlivé energie, která má jinou cenu? Nejen proto, že je spolehlivá a můžete ji dispečersky řídit a můžete ji použít v momentě, kdy ji potřebujete, ale i proto, že je přehledná pro všechny – pro zákazníky, domácnosti, stejně jako pro průmyslové zákazníky.

Domácnosti potřebují řídit svůj rozpočet a potřebují mít přehled o tom, kolik budou v průběhu času platit. Zajišťuje to stát, vláda, ale na druhou stranu, máte průmyslová odvětví, kdy některá z nich při svém podnikání potřebují hodně energie a potřebují mít přehled o ceně elektřiny. Nemohou riskovat vysoké kolísání ceny. A takovou jistotu poskytuje jaderná energie.