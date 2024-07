Nové jaderné bloky postaví v Česku Korejci. Vítězem tendru je společnost KHNP

Vláda zatím rozhodla o stavbě dvou bloků v Dukovanech, oznámil premiér Petr Fiala. Bude ale ještě s vítězným KHNP jednat o opci na další až dva reaktory v Temelíně. „Korejská nabídka byla lepší prakticky ve všech hodnocených kritériích,“ konstatoval Fiala.

Vláda právě schválila výběr preferovaného dodavatele pro dostavbu dvou bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Jednání o smlouvě začne s korejskou společností KHNP, která na základě vyhodnocení expertů nabídla lepší podmínky ve většině hodnocených kritérií včetně ceny. pic.twitter.com/fsPU4uDbmG — Petr Fiala (@P_Fiala) July 17, 2024

Aktuálně nabízená cena za jeden blok při výstavbě celkem dvou reaktorů od KHNP je podle něj 200 miliard korun. Jde o sumu v současných cenách, dodal premiér. „To, že budeme stavět dva bloky dohromady, znamená úsporu překračující dvacet procent,“ poznamenal Fiala.

Rozpočtové náklady na přípravné práce pro jaderné bloky v Dukovanech budou v příštích pěti letech celkem 80 až 85 miliard korun, doplnil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Prezident KHNP: Termíny dodržíme, i když už má tendr zpoždění. Dokážeme být levnější než ostatní Číst článek

První reaktor by se měl začít stavět v roce 2029, do zkušebního provozu by měl jít v roce 2036.

Původně se o zakázku ucházelo pět firem. Do finálního výběru se kromě korejské KHNP dostala také francouzská EDF. Dalšími firmami ale byly také ruský Rosatom a čínská CGN, ty nakonec ještě minulá vláda Andrej Babiše (ANO) z bezpečnostních důvodů vyřadila.

Americký Westinghouse pak fakticky skončil v soutěži letos koncem ledna, kdy ČEZ spolu s vládou oznámily, že nesplnil požadavek garantovat dodávku projektu na klíč včetně klíčových bodů, jako je závazný termín dokončení prvního bloku v roce 2036 a dodržení ceny.