Stanjura se při čerpání rezerv neubránil tlaku kolegů. Měl by být strážce kasy, shodli se Kalousek s Pilným

Vláda podle bývalých ministrů financí Miroslava Kalouska (TOP 09) a Ivana Pilného (dříve ANO) udělala chybu, že už vyčerpala většinu rozpočtové rezervy. Jinak by ji mohla použít k rychlejšímu řešení škod po povodních, přestože by rezerva celkové náklady pravděpodobně nepokryla. Shodli se na tom v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Praha 17:18 22. září 2024

Kalousek s Pilným se domnívají, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se při čerpání rezervy dostatečně nebránil tlaku svých vládních kolegů.

Kalousek připomněl, že vládní rozpočtová rezerva, která byla na letošní rok schválena 11,5 miliardy korun, má sloužit na pokrytí nepředvídatelných událostí. Ke konci srpna zbývala nevyčerpaná zhruba jedna miliarda korun. „Jediný neočekávaný výdaj je 1,5 miliardy korun na sanování mezd zaměstnanců Liberty Ostrava. Všechno ostatní bylo rozdáno ministrům, kteří řvali, že mají málo,“ řekl Kalousek.

Pilný podotkl, že v každé vládě ministr financí čelí požadavkům ostatních ministrů na to, aby jim peníze z rozpočtové rezervy poskytl. „Ministr financí se musí bránit a říct že ne. Nesmí to dopustit, musí být opravdovým strážcem státní kasy,“ řekl. Stanjura podle něj tuto pozici dost tvrdě nezastával.

‚30 miliard se najít nepodaří‘

Podle obou bývalých ministrů se v letošním rozpočtu už nepodaří najít 30 miliard korun, které chce vláda letos vydat na odstraňování povodňových škod. Novela rozpočtu je proto podle nich logická a podporují její schválení ve stavu legislativní nouze, aby bylo možné peníze začít využívat co nejdříve.

Kalousek nicméně zpochybnil, že se podaří všech 30 miliard korun utratit do konce roku. Podle něj se tím vláda snaží snížit schodek rozpočtu na příští rok, jehož výši omezují rozpočtová pravidla.

Stanjura tento týden oznámil, že vláda kvůli povodním novelizuje letošní rozpočet a změní návrh rozpočtu na příští rok. Letošní schodek by se měl prohloubit o 30 miliard korun na 282 miliard korun, v příštím roce by měl být 240 miliard korun proti původně plánovaným 230 miliardám korun. Obě rozhodnutí by měl kabinet schválit ve středu.

Kalousek s Pilným se také vyjádřili kriticky k návrhům opozičního ANO na státní reakci po povodních. Pilný považuje za zbytečné vytvářet zvláštní povodňový fond, podle něj k tomuto účelu slouží právě rozpočtová rezerva.

Zavedení programu kurzarbeit pro postižené firmy, který má bránit propouštění jejich zaměstnanců, nevnímá žádný z bývalých ministrů jako nutné, firmy podle nich neutrpěly tak dlouhodobé škody a stát by programem jen financoval umělé udržování zaměstnanosti.