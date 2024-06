Stát přispěje na důchod víc, ale jen těm, co víc spoří. ‚Zájem o to je, velké obavy nemám,‘ reaguje bankéř

Od července se mění řada podmínek spoření na penzi. Jednou z nejzásadnějších je, že maximální státní příspěvek se zvyšuje z 230 na 340 korun. Současně s tím se zvyšuje i částka, kterou musí klient měsíčně spořit, aby na něj dosáhl. A to z tisícovky na 1700 korun. „Lidé více myslí na svoji budoucnost. Proto vítají změnu, kdy stát přispívá větším příspěvkem,“ říká ředitel obchodu a marketingu ČSOB penzijní společnosti Jan Bruder. Rozhovor Praha 16:35 15. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důchodce si kontroluje účtenku z nákupu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od července se mění státní příspěvek na penzi. Co všechno s tím souvisí?

Souvisí s tím samozřejmě to, že se mění, respektive zvyšují, státní příspěvky v návaznosti na příspěvek účastníka. Mění se hranice, při které vzniká nárok na státní příspěvek, a to z 300 korun na 500, a mění se částka i pro maximální státní příspěvek na 1700 korun měsíčně. Stát vám tedy nově přispěje až 4080 korun ročně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Janem Bruderem

Jaký si myslíte, že to na lidi bude mít efekt?

Zájem vidíme obrovský. Myslím si, že lidé častěji teď myslí na svůj budoucnost, takže zájem je velký a očekáváme, že od července bude ještě vyšší.

Takže opatření lidí neodradí od toho, aby si spořili, ale právě naopak?

Myslím si, že je to právě naopak. Lidé více myslí na svoji budoucnost. A proto i vítají změnu, kdy stát přispívá větším příspěvkem.

Jistě je ale i řada takových, kteří na navýšení svého příspěvku nemají?

Je pravda, že tam je ohrožená skupina klientů, kteří si v současné době spoří pod 500 korun. Ti nově už nebudou mít na státní příspěvek nárok, takže tato skupina je ohrožená. Ale vidíme, že právě v této skupině lidé aspoň navyšují na minimální státní příspěvek.

A není to potíž? Nemělo se na tuto ohroženou skupinu víc myslet?

I s ohledem na to, jak se mluví o státních důchodech, je skutečně potřeba více myslet za svou budoucnost. Tato skupina sice je ohrožená, ale zájem je relativně velký, takže velké obavy o ně nemám.

Probrali jsme všechny změny od července, nebo jsou ještě nějaké další?

Je tam několik změn. Bohužel další skupinou klientů, kteří budou mít změny ve státních příspěvcích, jsou ti, kterým byl připsán státní důchod, respektive starobní důchod. Ti nově už nebudou pobírat státní příspěvky, ale mohou čerpat další výhody nejen z novely zákona vyplývající, ale i obecně z našeho produktu.

Další určitě zásadní změna je daňový odpočet, který bude na pensijním spoření zvýšen z 24 na 48 tisíc korun a tím klient ušetří na dani až 7200 korun.

Senioři pobírající důchod nebudou mít nárok na příspěvky od státu při spoření ve třetím pilíři Číst článek

Co konkrétně mají dělat lidé, kteří už jsou v důchodu, ale pořád si odkládali peníze na penzi, přijdou o státní příspěvek, ale přitom nemůžou smlouvu vypovědět? Jestli tomu dobře rozumím, protože by přišli o peníze.

Nepřišli by o peníze. Klienti, kteří mají přiznaný státní důchod a mají naspořenou minimální spořící dobu, která byla do konce roku 2023 alespoň pět let, u nově založených smluv to bude deset let, si peníze samozřejmě mohou vybrat ať už jednorázovým vyrovnáním nebo nějakou penzí. To je jedna z možností.

Druhá věc je, že důchodci, kteří mají přiznaný starobní důchod, můžou využívat výhody, například když pracují nebo mají jakýkoliv příjem, tak právě u daňových odpočtů. V poslední době máme velmi výkonné účastnické fondy, takže samozřejmě z toho profitují.

Čekáte v dohledné době ještě nějaké další změny v podmínkách spoření na penzi?

Myslím si, že teď byla velká vlna změn, která penzijní společnosti nebo produkty zasáhla. Myslím si, že další nebudeme očekávat.