Francouzská vláda s rozpočtem obešla poslance. Ti budou brzy hlasovat o vyslovení nedůvěry

Menšinová francouzská vláda se v pondělí rozhodla využít možnosti prosadit návrh rozpočtu na příští rok bez souhlasu poslanců, čímž vyvolala hlasování o nedůvěře jen tři měsíce po svém nástupu do úřadu. Vyslovení nedůvěry rychle podpořili zástupci několika stran včetně krajně pravicového Národního sdružení (RN), které mají v dolní komoře parlamentu většinu. Pokud se nestane něco překvapivého, vláda v nejbližších dnech padne, napsala agentura AFP. Paříž 21:48 2. prosince 2024

Bitva kolem rozpočtu přináší ve druhé největší ekonomice eurozóny druhou politickou krizi za posledních šest měsíců a podtrhuje nestabilitu, která v poslední době panuje v zemích napříč Evropskou unií, napsala agentura Reuters. Podle francouzských médií by se o důvěře francouzské vládě mohlo hlasovat už ve středu.

Kabinet premiéra Michela Barniera úřaduje od druhé poloviny září, nemá však v dolní komoře parlamentu stabilní většinu.

Prezident Emmanuel Macron ho jmenoval po letních parlamentních volbách, které vyústily v patovou situaci v Národním shromáždění. Vláda měla podporu Macronova centristického tábora a spoléhala také na hlasy RN Marine Le Penové.

Krajní pravice podporu navrhovaného rozpočtu podmínila několika úpravami včetně zachování růstu všech důchodů o inflaci, snížení francouzských příspěvků do rozpočtu Evropské unie či zrušení plánovaných škrtů v úhradách za léky.

Barnier v pondělí vyhověl jen poslednímu z těchto požadavků a následně na plénu Národního shromáždění oznámil, že hodlá hlasování poslanců obejít.

„Tento návrh není nahodilý. Je to důležitá odpověď na očekávání a požadavky Francouzů,“ řekl premiér o rozpočtu, kterým se snaží zpomalit růst vysokého státního dluhu. Francie patří k nejzadluženějším zemím EU a vláda navrhuje omezení některých výdajů současně se zvýšením některých daní.

„Teď je na vás, poslancích... abyste rozhodli, jestli bude naše země přijímat zodpovědné a nutné finanční kroky, které jsou užitečné pro naše spoluobčany, nebo zda se vydáme do neznáma,“ dodal podle deníku Le Monde Barnier v parlamentu.

Vyslovení nedůvěry

Vlády ve Francii mají v ústavě zakotvenou možnost prosazovat návrhy bez hlasování parlamentu. Poslanci ale mohou takový postup napadnout tím, že do 24 hodin vyvolají hlasování o důvěře. Pokud Národní shromáždění vysloví vládě nedůvěru, odmítne tím zároveň i daný legislativní návrh, vysvětluje web Politico.

Ihned po Barnierově oznámení avizovala návrh na vyslovení nedůvěry krajně levicová strana Nepodrobená Francie (LFI) a RN oznámilo, že takový postup podpoří.

Pod příslušný návrh se pak podepsali také zástupci zelených, socialistů a komunistů. Pokud by pro něj hlasovali všichni poslanci všech pěti uvedených stran, Národní shromáždění by vládě nedůvěru vyslovilo.

„Francouzi toho mají tak akorát,“ prohlásila Le Penová krátce poté, co Barnier oznámil spuštění krizového legislativního mechanismu. „Možná si (voliči) mysleli, že s Michelem Barnierem se věci zlepší, ale ony se ještě zhoršily,“ řekla.

V případě vyslovení nedůvěry by vláda zůstala ve funkci bez důvěry do jmenování nového kabinetu. Francie se v takové situaci ocitla naposledy v roce 1962. Pokud se naplní očekávání, bude Barnierův kabinet v úřadu nejkratší dobu ze všech vláda za dobu páté republiky.

V souvislosti s rozpočtem na příští rok by se pak do hry mohly dostat různé možnosti, uvádějí francouzská média. Parlament by mohl do konce roku přijmout nový návrh, případně by také mohl schválit dočasné opatření prodlužující platnost aktuálního rozpočtu. V krajním případě může věc na základě nouzových pravomocí vzít do svých rukou prezident Macron, píše Le Monde.