PRŮZKUM: Energiemi loni vědomě šetřily tři čtvrtiny lidí a velká část Čechů v tom plánuje pokračovat

Za energetické krize v loňském roce šetřilo vědomě energie 76,8 procent Čechů. Situace se změnila, ale postoj lidí nikoliv. Nadále šetřit plánují čtyři pětiny z dotázaných. Vyplývá to z průzkumu dodavatele elektřiny a zemního plynu společnosti epet. Situaci spotřebitelům navíc zkomplikuje ukončení vládního stropu cen energií k 31. prosinci 2023. Čtyřicet procent Čechů totiž o plánovaném zrušení neví.

V uplynulém roce, kdy byla energetická krize na svém vrcholu, vědomě energie šetřilo 76,8 procent Čechů. Téměř pětině z nich se podařilo ušetřit dokonce přes dvacet procent energie.

Podobně tomu bude i letos, kdy se situace oproti loňsku stabilizovala. Přes osmdesát procent Čechů neplánuje své chování v nadcházející topné sezoně měnit. Přes patnáct procent dokonce plánuje šetřit ještě více.

„Situace, která na trhu s energiemi panovala na začátku energetické krize v loňském roce, přiměla Čechy šetřit elektřinou i plynem. Jde o dlouhodobější trend, který snižuje náklady na energie u domácností a firem,“ komentuje výsledky Petr Švec, generální ředitel společnosti epet.

Zrušení cenového stropu

Více než polovina respondentů se obává dopadů zrušení vládního stropu cen energií. Cenové stropy vláda zavedla kvůli prudkému zdražení energií v důsledku války na Ukrajině, loni koncem roku s tím, že platí jen do konce roku 2023. Ministerstvo financí zatím také neplánuje, že by se to mělo změnit.

Čtyřicet procent Čechů navíc informaci o tom, že má ke zrušení dojít ke 31. prosince, nezaznamenalo. Podle Romana Šmída ze společnosti epet se ukončení vládního stropu dotkne především těch, kteří mají sjednanou cenu nad hranicí stropu i v roce 2024.

Dodavatelé energií přitom v posledních týdnech začali nabízet levnější elektřinu i plyn, například Innogy nastavilo ceny o 18 procent níž, než je vládní cenový strop. „Ceny indikují, že k poklesům bude docházet,“ řekl Českému rozhlasu v září ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Příští rok se ale lidem na složenky vrátí poplatek za obnovitelné zdroje, vláda rozhodla o převedení jeho části zpět na zákazníky. Zdražit mohou i takzvané regulované služby. „Pokud by k tomu došlo, tak domácnosti budou platit stejně, jako platí s nyní nastaveným cenovým stropem,“ uvedl Jiří Matoušek z vedení společnosti Centropol.